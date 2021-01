Guarani x Ponte Preta (5/1): saiba onde assistir o Dérbi Campineiro 198

Guarani e Ponte Preta se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h15, no Brinco de Ouro, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Dérbi Campineiro de número 198, é um dos mais importantes da história centenária do confronto. Isso porque, quem vencer, entra na briga pelo acesso à Série A.

Onde assistir Guarani x Ponte Preta?

O Dérbi Campineiro entre Guarani e Ponte Preta não terá transmissão da TV aberta. Entretanto, o SporTV e Premiere exibem o confronto para todo o Brasil, com narração de Henrique Guidi e comentários de Maurício Noriega.

Como as equipes chegam para o clássico?

Atualmente em sexto lugar, o Guarani está com 47 pontos, a quatro do G-4. No entanto, faltando seis rodadas para acabar a competição, uma vitória no clássico pode deixar a equipe com chances de brigar pelo acesso. Logo depois de vencer o Sampaio Corrêa e se aproximar do pelotão da frente, a equipe perdeu para o América MG e viu a diferença para o quarto lugar, voltar aos quatro pontos.

Do outro lado, a vitória para a Macaca também tem como peso se aproximar das primeiras colocações. Em sétimo na tabela, a Ponte está a um ponto do seu maior rival, e caso vença, também pode se aproximar do G-4. Após duas vitórias seguidas, a equipe perdeu a oportunidade de encerrar 2020 numa melhor colocação, ao tomar a virada para o Juventude na 35ª rodada.

Assim como Guarani x Ponte Preta, Cuiabá e Juventude também se enfrentam nesta terça-feira (5). No entanto, o confronto entre mato-grossenses e gaúchos, acontecem às 21h30, na Arena Pantanal. O duelo terá a atenção das equipes de Campinas, isso porque a partida coloca frente a frente o terceiro colocado da Série B diante do quinto. Enquanto o Auriverde da Baixada possui 51 pontos, o Juve está com 52.