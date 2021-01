Marta anuncia noivado com Toni Deion, companheira de equipe

A atacante brasileira Marta Silva, divulgou nesta segunda (4), por meio das suas redes sociais, que está noiva da jogadora estadunidense, Toni Deion Pressley. O casal assumiu o romance no ano de 2019.

A camisa 10 da Seleção Brasileira, joga no Orlando Pride, dos Estados Unidos, e escreveu na publicação que: “esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”. Aos 34 anos, Marta é a maior artilheira da história da Copa do Mundo de Futebol, tanto do gênero feminino quanto masculino. Ela chegou ao recorde em 2019, quando chegou aos 17 gols na competição, e então ultrapassou o alemão Miroslav Klose.

Nos comentários, Toni, que foi diagnosticada com câncer de mama há dois anos e se autointitula uma “sobrevivente da doença”, brincou: “Isso quer dizer que podemos ter o cachorro número quatro?”. Isso porque, atualmente, o casal mora junto nos Estados Unidos, em Winter Park, na Flórida, e possuem os cães Zoe, Zeca e Toby.

Noivas, Marta e Toni são companheiras de equipe

Curiosamente, ambas fazem aniversário na mesma data: 19 de fevereiro. No entanto, Toni Pressley é quatro anos mais jovem que a brasileira. A americana é zagueira e atualmente joga pelo Orlando Pride da National Women’s Soccer League (NWSL), mesma equipe de Marta. As duas se conheceram no clube então durante os treinamentos, e iniciaram o relacionamento em 2018. Entretanto, o casal divulgou o romance ao público somente no ano seguinte.

Assim como Marta, Toni também postou uma foto em sua rede social comemorando o noivado. A defensora escreveu “Yes”, na postagem e colocou um emoji com corações apaixonados.