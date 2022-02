Guarani x Santo André: onde assistir e horário do Paulistão hoje – 26/02

Guarani x Santo André se enfrentam neste 26/02, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Paulista no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir no texto.

Onde assistir Guarani x Santo André

O jogo do Guarani e Santo André tem transmissão no pay-per-view Premiere e streaming Paulistão Play, a partir das 20h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

Data: 26/02/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Ilbert Estevam

Local: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas

Transmissão: Premiere e TV Paulistão Play

Como estão as equipes na temporada?

Jogando o dérbi de Campinas, o Guarani venceu o seu maior rival no Campeonato Paulista e conquistou os três pontos na temporada. Pelo grupo A, segue em segundo lugar com 10 pontos, tendo quatro pontos a menos do que o líder Corinthians. Entretanto, se ganhar hoje, consegue diminuir a diferença.

Enquanto isso, o Santo André permanece em último lugar no grupo D com 7 pontos apenas, contabilizando uma vitória, quatro empates e três derrotas no Paulistão. Agora, tem pela frente um grande desafio se quiser levar os três pontos para casa e, dessa maneira, lutar pela classificação até a próxima etapa do torneio.

Escalação de Guarani e Santo André

Nenhuma das equipes apresenta novos desfalques para o jogo deste sábado.

Guarani: Maurício; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira; Índio, Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto; Júlio Cesar, Lucão do Break

Santo André: Jefferson Paulino; Jeferson, Luiz Gustavo, Carlão, Thallyson; Serginho, Dudu Vieira, Carlos Jatobá, Giovanny; Lucas Tocantins, Júnior Todinho

Confira o último jogo do Guarani x Santo André.

