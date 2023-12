Guardiola tem quantos Mundial de Clubes?

Como jogador, Pep Guardiola conquistou uma Champions League e seis edições do Campeonato Espanhol. Como treinador, o espanhol de 52 anos acumula mais de 20 títulos entre Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, mas ele já venceu o Mundial de Clubes?

Guardiola já ganhou o Mundial de Clubes?

Como jogador Pep Guardiola nunca ganhou o Mundial de Clubes, mas como técnico ele tem três títulos: dois com o Barcelona e um pelo Bayern de Munique. Guardiola é o segundo treinador com mais títulos na história, atrás apenas de Alex Ferguson, ídolo do Manchester United.

As conquistas no torneio intercontinental aconteceram em 2009, 2011 e 2014 com Barcelona e Bayern de Munique. Em 2023, Guardiola busca o seu quarto título e o primeiro do Manchester City.

Mundial de Clubes 2009

Em 2008/09, o Barcelona estreou na Liga dos Campeões com vitória diante do Wisla Kraków, da Polônia, durante a terceira fase preliminar. Passou em primeiro lugar no grupo C com 13 pontos, conquistados em quatro vitórias, um empate e uma derrota. Já nas oitavas de final derrotou o Lyon, o Bayern nas quartas, o Chelsea na semifinal e o Manchester United na final, com Messi em campo.

Classificado para o Mundial, o Barcelona estreou na semifinal contra o mexicano Atlante, com vitória por 3 a 1, em Abu Dhabi. Na final, derrotou o Estudiantes, da Argentina, por 2 a 1, na prorrogação após o empate no tempo normal.

Com Messi, E'to, Pedro, Daniel Alves, Sergio Busquets, Piqué, Thierry Henry e Ibrahimovic em campo, o Barcelona conquistou o seu primeiro título mundial sob o comando de Pep Guardiola.

Mundial de Clubes 2011

A dinastia de Pep Guardiola no Barcelona durou até 2012, quando decidiu se transferir para o Bayern de Munique. Em 2011, na Liga dos Campeões, terminou em primeiro lugar no grupo D com 14 pontos, conquistados em quatro vitórias e dois empates. Venceu o Arsenal nas oitavas de final, passou pelo Shakhtar Donetsk nas quartas, o Real Madrid na semifinal e o Manchester United na final por 3 a 1, em Londres.

Com Messi, Pedro, David Villa, Mascherano e Iniesta, o Barcelona chegou como favorito para disputar o Mundial de Clubes no Japão. Venceu em goleada o Al Sadd, do Catar, por 4 a 0, enquanto na final venceu o Santos por 4 a 0, um ano antes da transferência de Neymar para o clube da Catalunha.

Mundial de Clubes 2014

Pep Guardiola transferiu-se para o Bayern de Munique em julho de 2013. Em 25 de maio de 2013, o Bayern derrotou o Borussia Dortmund na decisão da Champions League por 2 a 1, ainda sob o comando do técnico Jupp Heynckes. Com a saída do técnico, Guardiola assumiu o elenco bávaro.

No Mundial de Clubes 2013, em Marrocos, o Bayern estreou na semifinal com vitória em cima do Guangzhou Evergrande por 3 a 0, enquanto o Atlético Mineiro foi derrotado pelo Raja Casablanca na outra semifinal.

Na decisão pelo título, o Bayern marcou 2 a 0, com gols de Dante e Thiago, consagrando-se campeão mundial pela primeira vez em sua história. No elenco, o Bayern também contava com Philipp Lahm, Rafinha, Neuer e Thomas Muller.

Quantos títulos tem o Guardiola?

Em 16 anos de carreira como treinador, Pep Guardiola acumula 37 títulos em três diferentes clubes: o Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. O feito coloca o espanhol como o segundo comandante mais vitorioso da história do futebol, atrás de Alex Ferguson, com 49.

No Barcelona, Guardiola tem 15 troféus, no Bayern de Munique soma 7 e no Manchester City ganhou 15 entre campeonatos nacionais, regionais e internacionais. Guardiola só treinou estes três times em toda a sua carreira como técnico.

Em 2007, um ano após pendurar as chuteiras, assumiu o time B do Barcelona, até alcançar o elenco principal em 2008. Em 2013, foi anunciado como o novo técnico do Bayern de Munique, onde permaneceu até 2016. Neste mesmo ano, foi contratado pelo Manchester City onde continua até hoje.

Acompanhe todos os títulos de Guardiola, de acordo com dados do Transfermarkt.

Barcelona:

1 Terceira Divisão (2007/08)

3 Campeonato Espanhol (2008/09, 2009/10 e 2010/11)

2 Copa do Rei (2008/09 e 2011/12)

2 Champions League (2008/09 e 2010/11)

3 Supercopa da Espanha (2009/ 2010 e 2011)

2 Supercopa da UEFA (2009 e 2011)

2 Mundial de Clubes (2009 e 2011)

Bayern de Munique:

3 Bundesliga (2013/14, 2014/15 e 2015/16)

2 Copa da Alemanha (2013/14 e 2015/16)

1 Supercopa da UEFA (2013)

1 Mundial de Clubes (2013)

Manchester City:

1 Champions League (2022/23)

1 Supercopa da UEFA (2023)

2 Supercopa da Inglaterra (2018 e 2019)

5 Campeonato Inglês (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23)

2 Copa da Inglaterra (2018/19 e 2022/23)

4 Copa da Liga Inglesa (2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21)

Carreira de Pep Guardiola como jogador

Antes de se tornar um experiente treinador, Pep Guardiola, nascido em Santpedor, na Espanha, era um excelente volante. Iniciou a sua carreira no futebol nas categorias de base do Gimnàstic de Manresa, em 1981, até se transferir para o Barcelona, segundo dados do Transfermarkt.

Pep ganhou a sua primeira oportunidade no time profissional do Barça em 1991, onde destacou-se ao lado de Eusebio, Julio Salinas, Ronald Koeman e Michael Laudrup. Conquistou um título da Liga dos Campeões, seis do Campeonato Espanhol, dois da Supercopa da UEFA, um da Taça da Europa, cinco da Supercopa da Espanha e dois da Copa do Rei.

Em 2001, Pep decidiu se aventurar na Itália, no Brescia, onde não fez sucesso. No ano seguinte foi para a Roma, retornou para o Brescia em 2003, até passar pelo Al Ahli, do Catar. Guardiola chegou a ter uma pequena pausa em sua carreira, de 2005 a 2006, quando voltou a jogar pelo italiano Dorados Sinaloa, até encerrar a sua carreira no futebol e seguir como treinador.

