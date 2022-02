Haaland joga hoje? Onde assistir jogo do Borussia Dortmund x Gladbach

Pela 23ª rodada do Campeonato Alemão, as equipes de Borussia Dortmund e Borussia Monchengladbach se enfrentam neste domingo, 20/02, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), no Signal Iduna Park. Confira a seguir as principais informações sobre a partida da Bundesliga como onde assistir Borussia Dortmund x Monchengladbach.

Onde assistir Borussia Dortmund x Monchengladbach

O jogo do Borussia Dortmund x Borussia Monchengladbach hoje vai passar no streaming OneFootball, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma de streaming está disponível de graça tanto no site (www.onefootball.com) como pelo aplicativo para Android e iOS. Basta baixar, procurar pelo jogo e assistir.

Data: 20/02/2022

Horário: 13h30 (Horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park

Transmissão: OneFootball

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Borussia Dortmund foi derrotado no meio da semana pelo Rangers, em partida pela segunda fase da Liga Europa. Agora, entra em campo pelo Campeonato Alemão para retomar a sua busca pela liderança. Em segundo lugar com 46 pontos, tem a diferença entre seis pontos com o Bayern.

Enquanto isso, o Monchengladbach aparece em décimo terceiro lugar com 26 pontos, ou seja, venceu até o momento sete partidas, empatou cinco e perdeu dez. Por isso, se quiser se afastar da zona de rebaixamento, precisa da vitória neste domingo seja como for.

Escalação Borussia Dortmund x Borussia Monchengladbach

Marco Rose não poderá contar com Akanji, Haaland, Morey e Schmelzer.

Do outro lado, o Gladbach não tem apenas Stindl, lesionado.

Borussia Dortmund: Kobel; Can, Hummels, Zagadou, Guerreiro; Dahoud, Witsel, Bellingham; Brandt, Malen, Reus

Borussia Monchengladbach: Sommer; Ginter, Friedrich, Elvedi; Lainer, Kone, Neuhaus, Bensebaini; Hofmann, Plea, Embolo

Jogos do Campeonato Alemão

Confira os resultados e quais jogos vão acontecer neste fim de semana pela 23ª rodada do Campeonato Alemão pela temporada.

Mainz 3 x 2 Bayer Leverkusen

Augsburg 1 x 2 Freiburg

Arminia 1 x 0 Union Berlin

Wolfsbug 1 x 2 Hoffenheim

Stuttgart 1 x 1 Bochum

Colônia 1 x 0 Eintrach Frankfurt

Domingo (20/02):

Bayern de Munique x Greuther Furth – 11h30

Borussia Dortmund x Borussia M. – 13h30

Hertha Berlin x RB Leipzig – 15h30

