Heracles x Ajax: onde assistir ao jogo do Campeonato Holandês (13/02)

Heracles e Ajax se enfrentam neste sábado (13), às 14h45, no Estádio Polman, pela 22ª rodada do Campeonato Holandês. Com cinquenta pontos, o time de Amsterdam pode aumentar a vantagem na liderança se vencer o confronto. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Heracles x Ajax: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 14h45 (Horário de Brasília).

+ David Neres: conheça o fenômeno do Ajax, cria da base do São Paulo

Possíveis escalações de Heracles x Ajax

O confronto de hoje pode marcar o retorno oficial de Navajo Bakboord. Além disso, é provável que os recém-contratados Melih Ibrahimoglu e Elias Sierra também entrem em campo.

Possível Heracles: Blaswich; Quagliata, Propper, Rente, Breukers; Schoofs, de la Torre, Azzaoui; Kutucu, Vloet, Burgzorg.

A equipe do Ajax não possui nenhuma nova lesão em seu plantel e por isso deve entrar em campo neste sábado com a mesma escalação titular.

Possível Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Tagliafico, Blind; Gravenberch, Álvarez, Klaassen; Tadic, Antony, Haller.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Holandês

Além disso, outros jogos acontecem neste fim de semana pela vigésima primeira rodada do Campeonato Holandês. Então, saiba quais são os jogos e horários.

RKC 1 x 0 Emmen

Groningen x Zwolle – 08h

Sparta Roterdã x Fortuna Sittard – 10h15

Den Haag x PSV – 12h30

AZ x Heerenveen – Domingo – 08h15

Utrecht x VVV – Domingo – 10h30

Feyenoord x Willem II – Domingo – 10h30

Vitesse x Twente – Domingo – 12h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Heracles aparece em 10ª posição com vinte e oito pontos. Se vencer o jogo de hoje e contar com tropeços dos rivais, pula para o 7º lugar com trinta e um na conta. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou quatro e perdeu nove.

Enquanto isso, o Ajax está em primeiro lugar do Campeonato Holandês com cinquenta, ou seja, quatro pontos de diferença com o vice-líder. Jogando fora, o time precisa ganhar a partida para, assim, aumentar a vantagem que possui. Mas, se perder, precisa contar com uma derrota do PSV. Por fim, enfrenta o Lille na Liga Europa.