Hoffenheim x Bayer Leverkusen: onde assistir e escalações (12/04)

Hoffenheim e Bayer Leverkusen se enfrentam nesta segunda-feira (12), a partir das 15h30 (horário de Brasília), na Rhein-Neckar-Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Hoffenheim x Bayer Leverkusen: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

O time do Hoffenheim aparece em 12º com trinta pontos. Dessa maneira, venceu oito jogos, empatou seis e perdeu treze. Se garantir a vitória nesta segunda, pula uma posição e consegue se afastar ainda mais da parte de baixo da tabela de classificação. Para o jogo de hoje, Bicakcic, Geiger, Hübner e Stafylidis estão fora.

Enquanto isso, o Leverkusen vem em 6º com quarenta e três na conta. Se vencer hoje, empata com o Borussia Dortmund em pontos, mas não muda de posição já que o saldo de gols é menor do que o adversário amarelo. Por fim, Arias, Baumgartlinger, Lars Bender e Fosu-Mensah estão lesioandos e não-aptos para jogar.

Possíveis escalações de Hoffenheim x Bayer Leverkusen

Possível Hoffenheim: Baumann; Richards, Posch, Grillitsch; Kaderabek, Rudy, John, Samassekou; Baumgartner, Bebou, Dabbur.

Possível Bayer Leverkusen: Hradecky; Sven Bender, Tah, Tapsoba; Bellarabi, Palacios, Wendell, Aránguiz; Wirtz, Amiri, Alario.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Alemão

Pela 28ª rodada, outros oito jogos também aconteceram neste fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os resultados.

Arminia 1 x 0 Freiburg

Werder Bremen 1 x 4 RB Leipzig

Hertha Berlin 2 x 2 Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt 4 x 3 Wolfsburg

Bayern de Munique 1 x 1 Union Berlin

Stuttgart 2 x 3 Borussia Dortmund

Schalke 04 1 x 0 Augsburg

Colônia 2 x 3 Mainz

