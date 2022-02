Hoffenheim x Stuttgart: onde assistir e horário da Bundesliga hoje – 25/02

As equipes de Hoffenheim x Stuttgart se enfrentam nesta sexta-feira, 25/02, com a bola rolando a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Hoffenheim x Stuttgart

O jogo do Hoffenheim e Stuttgart hoje contará com transmissão da plataforma OneFootball, partir das 16h30 (Horário de Brasília).

A plataforma está disponível de graça tanto no site (www.onefootball.com) como também no aplicativo para todos os usuários através do computador, tablets e smartphones.

Data: 25/02/2022

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim

Transmissão: OneFootball

Como estão as equipes na temporada?

O Hoffenheim aparece em quinta posição com 37 pontos depois de vencer as duas últimas partidas no Campeonato Alemão. Se vencer a partida desta sexta-feira, o elenco sobe uma posição e fica no G-4, de onde não pretende sair até as próximas rodadas. Por fim, tem onze vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o Stuttgart aparece em décimo sétimo lugar com 19 pontos, ou seja, precisa do resultado positivo nesta sexta para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Alemão. Ao todo, tem quatro jogos vencidos, sete empates e doze derrotas na competição, precisando do triunfo de qualquer modo.

Escalação do Hoffenheim e Stuttgart

Os anfitriões não terão Bicakcic, Richards, Skov e Vogt

Do outro lado, Didavi, Nartey, Sankoh e Silas estão fora.

Hoffenheim: Baumann; Posch, Grillitsch, Hübner; Bebou, Samassekou, Geiger, Raum; Kramaric, Rutter, Dabbur

Stuttgart: Müller; Stenzel, Mavropanos, Anton, Sosa; Endo, Karazor, Mangala; Führich, Kalajdzic, Marmoush

Relembre como foi o primeiro jogo entre Hoffenheim x Stuttgart.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre a Libertadores 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.