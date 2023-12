Hoje: onde assistir o Jogo das Estrelas de Zico 2023 ao vivo

Jogadores e ex-jogadores estarão presentes no amistoso do fim da temporada

Como manda a tradição, Zico reúne celebridades e ídolos do futebol para o Jogo das Estrelas e Jogo das Celebridades nesta quarta-feira, 26 de dezembro, no Estádio do Maracanã. O evento está em sua 19ª edição e começa às 18h (de Brasília) e terá a participação de Adriano Imperador, Renato Gaúcho e Amoroso.

Os portões do Maracanã serão abertos às 16h, horário de Brasília, e a partir das 18h começa o Jogo das Celebridades onde atores, influenciadores digitais e cantores estarão frente a frente em uma divertida partida para entreter o público no Maracanã. Ao fim do amistoso, começa o show da escola de samba Salgueiro, às 20h, horário de Brasília.

O Jogo das Estrelas tem início às 20h30, horário de Brasília. Os portões do Maracanã serão fechados assim que começar o segundo tempo do amistoso beneficente entre jogadores e ídolos do futebol, como Adriano Imperador e Petkovic.

Transmissão do Jogo das Estrelas 2023 ao vivo

O evento beneficente começa às 18h, horário de Brasília, e tem transmissão exclusiva no Sportv, disponível em operadoras de TV paga, e no Globoplay, plataforma de streaming para assinantes, para todo o país ao vivo.

O Jogo das Celebridades será narrado por Bernardo Edler com comentários de Conrado Santana, enquanto o Jogo das Estrelas terá o comando de Gustavo Villani ao lado dos comentaristas Paulo Nunes e Renata Mendonça.

Quem não tem o canal pago em casa pode assistir no Globoplay, plataforma de streaming, no site ou no aplicativo do celular, tablet e smartv.

Quem vai jogar o amistoso?

O Jogo das Celebridades, responsável por abrir o evento beneficente nesta quarta-feira, terá em campo os atores Nicolas Prattes, Nicolas Siri, Arthur Aguiar, André Gonçalves, Felipe Simas, Jonathan Haagensen, Rafael Cardoso, Thiago Martins, Ricardo Vianna, Márcio Kieling, José Loretto, Marcelo Mello, André Frambach, Márcio Kieling e Douglas Silva.

Também estarão presentes a narradora da TV Globo, Renata Silveira, e os cantores Diogo Nogueira, Mc Maneirinho, Nego do Borel, Poze do Rodo, Mc Daniel e L7nnon. Os humoristas Tirulipa e Smigol além dos influenciadores Negrete e Xurrasco também vão marcar pintar em campo no evento de Zico.

No Jogo das Estrelas, vão participar os ídolos Sorín, do Cruzeiro, Zé Roberto e Léo Moura, do Flamengo, Alex Dias, do Goiás, e Grafite, ex-jogador e hoje comentarista da Globo.

Além de jogadores já aposentadores, atletas que ainda estão em atividade também vão participar, como é o caso de Claudinho, do Zenit, Luciano, do São Paulo, Matheus Gonçalves, do RB Bragantino, Gilberto, lateral do Bahia, e Pedro Geromel, do Grêmio.

Confira a lista completa de jogadores confirmados no Jogo das Estrelas 2023.