Horário do jogo da Roma x Genoa hoje e onde assistir ao vivo – 05/02

Abrindo a 24ª rodada do Campeonato Italiano neste sábado, 05/02, as equipes de Roma e Genoa entram em campo com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo da Roma hoje e horário ao vivo.

Onde assistir jogo da Roma hoje ao vivo

O jogo da Roma x Genoa hoje tem transmissão do canal ESPN 4, disponível ao vivo somente pela TV fechada e por assinatura em operadoras de televisão.

Os assinantes da TV fechada podem assistir no canal, enquanto os não assinantes acompanham através do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou o aplicativo para Android e iOS.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

O time da Roma contabiliza duas vitórias seguidas nas últimas rodadas do Campeonato Italiano, aparecendo em 6ª posição com o total de 38 pontos na temporada até o momento. Dessa maneira, tem doze vitórias, dois empates e nove derrotas e, com o resultado positivo hoje, tem a oportunidade de diminuir a diferença com o G-4.

Enquanto isso, o Genoa permanece na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com a pontuação de 13 pontos em uma vitória conquistada apenas, dez empates e doze derrotas na temporada italiana. Por isso, precisa urgentemente do triunfo neste sábado para deixar a degola.

Escalações de Roma x Genoa

O técnico da Roma, José Mourinho, ainda não pode contar com Spinazzola.

Do outro lado, o Genoa não tem Hernani, Criscito, Rovella, Cambiaso e Oestigard.

Escalação da Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Mkhitaryan, Viña, Oliveira, Pellegrini, Karsdorp; Abraham, Zaniolo

Escalação do Genoa: Sirigu; Hefti, Bani, Vanheudsen, Vasquez; Portanova, Badelj, Sturaro; Ekuban, Destro, Yeboah

Veja como foi o último jogo da Roma x Genoa.

