Horário do jogo do Aimoré x Grêmio hoje ao vivo e onde vai passar – 09/02

Horário do jogo do Aimoré x Grêmio hoje ao vivo e onde vai passar – 09/02

Líder do Campeonato Gaúcho, o Grêmio visita o Aimoré nesta quarta-feira, 09/02, com a bola rolando às 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio João Corrêa da Silveira, pela quinta rodada da temporada. Com disputa acirrada pelo gramado, confira onde assistir o jogo do Grêmio hoje ao vivo.

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Aimoré e Grêmio hoje ao vivo no Campeonato Gaúcho terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Portal GE (Site da Globo gratuito) plataforma disponível por assinatura para todo o Brasil a partir das oito e meia da noite.

Para contratar os serviços do Premiere é necessário entrar com contato com as operadoras que disponibilizam o conteúdo da plataforma ou, então, através do site (www.premiere.globo.com) do serviço e conhecer os planos, variando entre R$49,90 até R$89,90.

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio João Corrêa da Silveira

TV: Sem transmissão

Online: Premiere e Portal GE

Aimoré e Grêmio no Campeonato Gaúcho

Aimoré – Fabian; Bruno Ferreira, Lucão, Darlan, Raphael Soares; Wellington, Mardley, Wagner, Marco; Vinicius Baiano, Wesley

O time do Aimoré conquistou os três pontos na rodada passada em cima do São José. Com o resultado, o elenco conseguiu subir na classificação, indo parar em quinto lugar com 7 pontos no total, ou seja, tem duas vitórias, um empate e uma derrota.

Grêmio – Gabriel; Lucas Kawan, Rodrigues, Bruno Alves, Nicolas; Fernando Henrique, Villasanti, Gabriel Silva; Benítez, Rildo, Churín

Em primeiro lugar do Campeonato Gaúcho com 10 pontos, o Grêmio espera conquistar a sua quarta vitória na temporada pelo jogo desta quarta-feira. No fim de semana, o elenco venceu o Guarany e consagrou-se mais forte pela classificação até a próxima fase. Por isso, o Grêmio deve entrar com toda a força necessária no jogo de hoje com transmissão ao vivo.

Relembre o último jogo do Aimoré x Grêmio.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.