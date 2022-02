Horário do jogo do América-MG x Athletic Club hoje e onde ver – 05/02

Buscando a liderança do Campeonato Mineiro, as equipes de América-MG e Athletic Club se enfrentam neste sábado, 05/02, com a bola rolando a partir das 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Independência. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir e horários do jogo do América MG hoje.

Horário do jogo do América MG hoje

O jogo de hoje vai ser transmitido apenas pelo pay-per-view Premiere ao vivo com cobertura para todo o Brasil a partir das sete e meia da noite. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de televisão que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com).

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Depois de bater o Cruzeiro na última quarta-feira no clássico mineiro, o América volta para os gramados para disputa a quarta rodada com toda a confiança necessária. Em segundo lugar com 6 pontos, o elenco contabiliza duas vitórias e uma derrota, buscando aumentar a sua vantagem e, quem sabe assim, assumir a liderança.

Enquanto isso, o Athletic Club se mantém em terceiro lugar com os mesmos 6 pontos do adversário deste sábado no confronto fora de casa. Se vencer o duelo, o elenco pode destronar o rival e, até mesmo o líder Atlético, que só joga amanhã.

Escalações de América-MG x Athletic Club

Nenhuma das equipes apresenta desfalques no jogo deste sábado pelo Campeonato Mineiro, isto é, devem utilizar os seus principais jogadores.

Escalação de América-MG: Jori; Patric, Iago Maidana, Éder, Marlon; Lucas Kal, Juninho, Alê; Everaldo, Felipe Azevedo, Wellington Paulista

Escalação de Athletic Club: Pedrão; Wallison Silva, Danilo, Sidimar, Vinicius Silva; Diego Fumaça, Kadu, Michael Paulista, Willian; Rafhael Lucas, Douglas Santos

Relembre os melhores momentos do último jogo do América-MG x Athletic Club.

