Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam neste sábado buscando os três pontos

Horário do jogo do Atlético-BA x Bahia hoje e onde assistir na TV – 05/02

Horário do jogo do Atlético-BA x Bahia hoje e onde assistir na TV – 05/02

Pela terceira rodada da Copa do Nordeste, as equipes de Atlético-BA e Bahia se enfrentam neste sábado, 05/02, com a bola rolando a partir das 17h45 (horário de Brasília), jogando no Estádio Carneirão. Com transmissão ao vivo na televisão aberta, saiba onde assistir o jogo do Bahia hoje.

Horário do jogo do Bahia hoje

O jogo da Copa do Nordeste hoje será exibido pelo SBT, ao vivo e de graça para o estado da Bahia na TV aberta, enquanto o PPV do Nordeste e o aplicativo de vídeos Tik Tok também apresentam o confronto. O pay-per-view da Copa do Nordeste está disponível através do site oficial (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 por todos os confrontos em 12 meses.

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

TV: SBT (BA)

LiveStream: Tik Tok e PPV do Nordeste FC

Depois de não jogar pela semana passada, o elenco do Atlético de Alagoinhas aparece em 6º lugar com apenas um ponto depois de empatar na primeira rodada da Copa do Nordeste pelo grupo A. Agora, jogando neste sábado, tem a oportunidade de subir na classificação e, quem sabe, alcançar o G-4.

Enquanto isso, o Bahia aparece em primeiro lugar no grupo B com 3 pontos, isto é, venceu o seu único jogo que disputou na competição nordestina até o momento pela temporada. Dessa maneira, o elenco baiano entra em campo para confrontar um dos seus maiores adversários em busca do seu segundo triunfo.

Escalação do Atlético-BA x Bahia

Escalação de Atlético-BA: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremer, Caetano; Dionísio, Lídio, Miller; Thiaguinho, Jerry, Gabriel Esteves

Escalação de Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignácio, Djalma Silva; Patrick de Lucca, Rezende, Daniel; Marco Antônio, Raí Nascimento, Ronaldo César

Relembre os momento do último jogo do Atlético-BA x Bahia.

Leia também:

Tabela da Copa do Nordeste 2022: confira os jogos e datas da edição