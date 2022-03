Horário do jogo do Atlético-MG x Cruzeiro hoje e onde vai passar (06/03)

Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 6 de março, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Mas onde vai passar e qual o horário do jogo do Atlético-MG x Cruzeiro hoje?

Qual é o horário do jogo do Atlético-MG x Cruzeiro hoje

O jogo do Atlético-MG x Cruzeiro vai começar às 18h, no horário de Brasília, pelo Campeonato Mineiro. A partida vai ser transmitida hoje, 6 de março de 2022, no pay-per-view Premiere.

O canal só está disponível em operadoras por assinatura, enquanto a plataforma pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial do streaming (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo do Atlético-MG x Cruzeiro hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Árbitro: Igor Júnior Benevenuto

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir jogo de hoje: Premiere

Últimos jogos de Atlético-MG x Cruzeiro

11/04/2021 – Cruzeiro 1 x Atlético – Campeonato Mineiro

07/03/2020 – Atlético 2 x 1 Cruzeiro – Campeonato Mineiro

10/11/2019 – Cruzeiro 0 x 0 Atlético – Brasileirão A

Confira como foi o último jogo do Atlético e Cruzeiro no Campeonato Mineiro.

Escalação de Atlético-MG x Cruzeiro

Atlético-MG: Evertson; Mariano, Guilherme Arana, Nathan, Godín; Jair, Allan, Nacho, Ademir; Zarachao, Hulk

Cruzeiro: Rafael; Geovane de Jesus, Willian, Oliveira, Rafael Santos; Rocha, Machado, Fernando; Daniel de Melo, Vitor, Wagner da Silva

Atlético-MG x Cruzeiro no Campeonato Mineiro 2022

O Galo entra em campo neste domingo depois de superar o Pouso Alegre no último fim de semana, subindo para a primeira posição com 19 pontos. Entretanto, a equipe vem empatada com o seu rival do jogo de hoje e, portanto, precisa da vitória de qualquer maneira para se manter em primeiro lugar nesta reta final.

Enquanto isso, o Cruzeiro vem em segundo lugar com os mesmos 19 pontos que o seu maior rival no futebol mineiro. Com seis vitórias, um empate e outra derrota, pode assumir novamente a ponta e de quebra garantir uma pequena diferença com o Galo. Por fim, no meio da semana, superou o Sergipe na Copa do Brasil.

Jogos do Campeonato Mineiro hoje

Seis jogos serão realizados neste fim de semana pela décima rodada no Campeonato Mineiro.

Sábado (05/03):

Athletic Club x URT – 15h

Tombense x Uberlândia – 16h

América-MG x Villa Nova – 16h30

Domingo (06/03):

Patrocinense x Pouso Alegre – 103h0

Caldense x Democrata – 11h

Atlético-MG x Cruzeiro – 18h

