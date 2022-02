Horário do jogo do Azuriz x Athletico-PR hoje e onde assistir – 13/02

Horário do jogo do Azuriz x Athletico-PR hoje e onde assistir – 13/02

Pela sétima rodada do Campeonato Paranaense, as equipes de Azuriz e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 13/02, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Os Pioneiros em partida válida pela primeira fase. Dessa maneira, confira onde assistir e horário do jogo do Athletico-PR hoje.

Horário do jogo do Athletico-PR hoje

O jogo do Athletico-PR hoje, pelo Campeonato Paranaense, vai começar às 20h pelo horário de Brasília.

Para assistir ao vivo neste domingo o duelo entre Azuriz x Athletico-PR, basta sintonizar o canal TV ALEP (TV aberta) e Paranaense Fort TV (Streaming) com cobertura exclusiva para todo o estado do Paraná.

O streaming está disponível por 4x de R$37,47 no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Os Pioneiros

TV: TV ALEP (PR)

Online: TV NSports

Azuriz x Athletico-PR no Campeonato Paranaense

Azuriz: Mesmo depois de vencer na rodada passada, o elenco do Azuriz vem deixando a desejar cada vez mais na competição estadual. Em oitavo lugar com 7 pontos, precisa da vitória no jogo deste domingo para subir na tabela e, consequentemente, lutar pela vaga da próxima fase.

Athletico-PR: Enquanto isso, o Furacão aparece em sétimo lugar com 10 pontos, ou seja, tem apenas três pontos a mais do que o rival de hoje. Por isso, tem o dever de levar a vitória para a sua casa, em Curitiba, se quiser continuar na luta pela classificação.

Escalações do Azuriz e Athletico-PR

Escalação do Azuriz – Caio; Saulo, Gabriel, Salazar, Jamerson; Igor Bosel, Natan, Fabrício Oya; Hugo, Berguinho, Lucas Vieira

Escalação do Athletico-PR – Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner Vinícius; Erick, Matheus Fernandes, Léo Cittadini; Davi Araújo, Bissoli, Pablo

Veja como foi o último jogo do Azuriz x Athletico-PR.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI