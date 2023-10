Horário do jogo do Brasil de futebol no Pan-Americano hoje - 26/10

Horário do jogo do Brasil de futebol no Pan-Americano hoje – 26/10

Após estrear com vitória, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta quinta-feira, 26 de outubro, contra a Colômbia pela segunda rodada da fase de grupos do Pan-Americano. O jogo do Brasil será no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, às 20 (De Brasília), com o Brasil em busca da sua quinta medalha de ouro no Pan.

Onde assistir o jogo do Brasil de futebol no Pan hoje?

O jogo do Brasil e Colômbia no futebol masculino vai passar de graça nos canais Time Brasil e CazéTV no Youtube, às 20h, horário de Brasília. Dá para assistir no computador ou pelo aplicativo no celular, tablet ou smartv.

Sob o comando de Ramon Menezes, a Seleção Brasileira busca a segunda vitória no Pan. O elenco nesta quinta deve ser Mycael; Matheus Dias, Arthur Chaves, Michel, Patryck; Guilherme Biro, Ronald, Igor Jesus; Gabriel Pirani, Marquinhos e Matheus Nascimento.

A Colômbia também venceu Honduiras em seu primeiro jogo no Pan. O treinador Héctor Cárdenas utilizará Sebastian Guerra; Moreno, Andrés Alarcón, Cristian Castro, Kalazan Suárez; Fabián Ángel, Castilla, Brahian Palacios, Alejandro García; Daniel Ruiz e Carlos Cortés.

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Sausalito, em Viña del Mar

Onde assistir: CazéTV e Time Brasil no Youtube

Conheça o goleiro Matheus Donelli, cria da base do Corinthians

Como funciona o futebol no Pan?

É ano de Pan-Americano e o futebol não fica de fora. Oito seleções do continente jogam as duas etapas da modalidade entre as cidades de Valparaíso e Viña del Mar, no Estádio Elias Figueroa e Estádio Sausalito respectivamente, segundo o regulamento dos Jogos do Pan de Santiago.

No masculino, as seleções são divididas em dois grupos para a primeira fase: o A tem Chile, México, Uruguai e República Dominicana, enquanto o grupo B coloca Brasil, Estados Unidos, Colômbia e Honduras frente a frente, de 23 a 29 de outubro. As equipes jogam entre si por turno único.

Ao fim das rodadas, os líderes de cada chave vão jogar contra os segundos colocados do outro grupo na semifinal, em partida única. Os vencedores se classificam para a final, marcada para 4 de novembro, enquanto os perdedores disputarão a medalha de bronze.

O futebol integra o quadro de modalidades do Pan desde 1951, em Buenos Aires, com triunfo dos anfitriões, enquanto Costa Rica ficou com a prata e o Chile com bronze. A Seleção Brasileira venceu as edições de 1963, 1975, 1979 e 1987, ou seja, o país enfrenta um jejum de 36 anos sem medalha de ouro.

Quem são os jogadores do Brasil no Pan?

Técnico Ramon Menezes, responsável pela seleção olímpica masculina, convocou 18 jogadores para os Jogos Pan-Americanos de Santiago em outubro. Apenas quatro jogam fora do país, enquanto os outros 14 atuam em clubes do futebol brasileiro.

O grande desafio de Ramon para formar a convocação é que muitos clubes do país não liberaram os seus atletas para jogar o Pan, diferente de compromissos na Data-FIFA como o Mundial da categoria ou Sul-Americano. Por isso, o treinador precisou espremer e 'pescar' jovens em diferentes times e países.

Os destaques da convocação são Gabriel Pirani, ex-Fluminense, Figueiredo, do Vasco, Marquinhos, do Nantes, Kaio, do Coritiba, e Guilherme Biro, do Corinthians. Por outro lado, Gabriel Veron, do Porto, foi desconvocado após lesão. Gabriel Pirani, do DC United, substituiu o atacante no Pan.

A convocação traz os goleiros Mycael (Athletico PR) e Andrew (Gil Vicente) e Matheus Donelli (Corinthians). Assim como no jogo contra os Estados Unidos, Ramon deverá manter Mycael. Na lateral estão presentes João Moreira (São Paulo), Rikelme (Cuiabá) e Patryck (São Paulo) e na zaga Lucas Halter (Goiás), Gustavo Martins (Grêmio) e Arthur Chaves (Acadêmico de Viseu).

No meio de campo, o Brasil tem Matheus Dias (Internacional), Guilherme Biro (Corinthians), Marquinhos (Nantes), Ronald (Grêmio) e Igor Jesus (Flamengo), com protagonismo de Marquinhos e Guilherme Biro, crias da base.

No ataque, Gabriel Pirani (Fluminense), Matheus Nascimento (Botafogo), Figueiredo (Vasco) e Kaio (Coritiba) ficam responsáveis pelo lado ofensivo do Brasil no Pan.

Neymar já jogou o Pan-Americano?

Apesar de ser protagonista na conquista doe ouro nas Olimpíadas em 2016, no Rio de Janeiro, Neymar nunca participou dos Jogos Pan-Americano. Enquanto jogador do Santos, de 2009 a 2013, o craque carregava o título de maior promessas do futebol nacional. A esperança se cumpriu, Neymar foi contratado pelo Barcelona, escreveu o seu nome na história e até foi indicado para o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA.

Em 2011, o treinador Ney Franco, responsável pela seleção olímpica masculina, chegou a cogitar a convocação do atacante para o Pan de Guadalajara, no México, mas os clubes e a CBF optaram por um acordo para não chamar grandes jogadores para não serem prejudicados na reta final do Brasileirão.

Em entrevista ao GE, Ney Franco admitiu a frustração de não poder convocar Neymar, por isso optou por levar o time sub-20 no México.

Saiba quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo