Horário do jogo do Flamengo hoje: onde assistir Flamengo x Bragantino (25/8)

Flamengo e Bragantino jogam pela 24ª rodada do Brasileirão

O Brasileirão apresenta neste domingo, 25 de agosto, o jogo do Flamengo contra o Bragantino pela 24ª rodada. A partida vai ser no Maracanã e terá transmissão do Premiere.

Que horas vai ser o jogo do Flamengo?

O jogo do Flamengo hoje vai começar às 20h (de Brasília) e quem é assinante pode assistir no Premiere em qualquer lugar do país.

O pay-per-view está disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. Também dá para assinar o pacote de maneira avulsa pelo site www.premiere.globo.com ou no aplicativo do celular, tablet e smartv, se o aparelho for compatível.

Escalação

Tite passou mal e não estará no comendo do Rubro-Negro hoje. No lugar, quem assume é seu filho, Matheus Bachi. Os escalados são Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Allan, Pulgar e Gerson; Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique.

O Bragantino vem com Cleiton (Fabrício); Nathan Mendes, Douglas Mendes, Eduardo e Luan Cândido; Raul (Jadsom), Lincoln e Jhon Jhon; Gustavinho, Henry Mosquera e Eduardo Sasha.

