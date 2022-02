Horário do jogo do Flamengo x Boavista hoje e onde assistir – 02/02

Horário do jogo do Flamengo x Boavista hoje e onde assistir – 02/02

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo recebe o Boavista nesta quarta-feira, 02/02, a partir das 19h15 (horário de Brasília), no Estádio da Cidadania, com transmissão. Dessa maneira, confira onde assistir e horário do jogo do Flamengo hoje.

Qual o horário do jogo do Flamengo hoje

O jogo entre Flamengo x Boavista vai passar no pay-per-view TV Carioca Play hoje, e nos serviços OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das sete e quinze da noite.. O serviço está disponível por assinatura tanto no site (www.cariocaoplay.com.br) como também pelo aplicativo para baixar em Android e iOS.

Horário: 19h15 (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: TV Carioca Play

Escalação do Flamengo e Boavista hoje

Paulo Sousa, técnico do Flamengo, não poderá contar com Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Isla pelas Eliminatórias e Rodrigo Caio, lesionado.

Do outro lado, o Boavista não tem desfalques novos.

Escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Gabriel Noga, Wesley, Cleiton, Marcos Paulo; Igor Jesus, Yuri de Oliveira, Matheus França; Lázaro, Thiaguinho, André Luiz

Escalação do Boavista: Fernando; Wellington Silva, Diego Rangel, Kadu Fernandes, Bull; Ralph, Marquinho, Biel, Matheus Alessandro; Marquinhos, Di Maria

Em terceiro lugar na tabela do Campeonato Carioca com 4 pontos, o Flamengo contabiliza uma vitória e um empate na temporada. Por isso, precisa da vitória nesta quarta-feira para conseguir se firmar na parte de cima da classificação e, dessa maneira, conquistar tanto a Taça Guanabara como ir para a semifinal do torneio.

Enquanto isso, o Boavista coleciona dois empates, aparecendo em 9º lugar com apenas 2 pontos. Dessa maneira, o elenco deve colocar os melhores jogadores em campo nesta quarta-feira para enfrentar um dos favoritos ao título do ano.

Relembre o último jogo do Flamengo x Boavista.

Leia também:

Olimpíadas de Inverno 2022: onde assistir e programação