Horário do jogo do Guarani x Santos hoje e onde assistir na TV – 06/02

O duelo entre Guarani e Santos neste domingo, 06/02, terá a transmissão ao vivo na Record TV, logo após o Cine Mais, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Outras informações como o horário do jogo do Santos hoje e onde assistir o leitor encontra abaixo.

Horário do jogo do Santos hoje

O jogo do Guarani e Santos hoje vai passar na TV aberta pela Record, para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do pay-per-view Premiere e o TV Paulistão Play a partir das quatro horas da tarde.

A emissora da televisão aberta transmite o duelo com narração de Marcos de Vargas, comentários de Muller, do ex-árbitro Renato Marsiglia e o repórter Márcio Canuto.

O Premiere, da Globo, está disponível através do site oficial (www.premiere.globo.com), assim como o projeto da FPF (www.paulistaoplay.com).

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Record TV

LiveStream: Premiere e TV Paulistão Play através do site ou aplicativo

Jogo do Guarani x Santos hoje

Em segundo lugar pelo grupo A com três pontos, o elenco do Guarani promete colocar o seu melhor elenco no jogo deste domingo e, dessa maneira, conquistar os três pontos para continuar subindo na classificação em busca da parte da liderança da tabela. Ao todo, venceu somente um jogo e perdeu outro.

Enquanto isso, o time do Santos aparece em segundo lugar com quatro pontos pelo grupo D do Campeonato Paulista na temporada. O elenco santista está com uma vitória, um empate e uma derrota, vindo de uma grande conquista em cima do Corinthians na última quarta por clássico paulista, fora de casa.

Escalação do Guarani no jogo de hoje: Kozlinski; Ludke, Eliel, Dertan, Ernando; Madison, Bruno Silva, Person; Julio César, Lucão, Yago

Escalação do Santos no jogo de hoje: João Paulo; Kaiky, Felipe Jonathan, Eduardo Bauermann, Madson; Camacho, Vinícius Zanocelo, Ricardo Goulart, Lucas Braga; Marcos Leandro, Ângelo

Veja como foi a vitória do Santos na última rodada do Santos.

Programação da Record

06:00 Programa do Templo

07:00 Programação Universal

09:00 Record Kids

14:00 Cine Maior – Bad Boys

16:00 Futebol (Guarani x Santos)

18:00 Hora do Faro

19:45 Domingo Espetacular

23:15 Câmera Record

00:15 Chicago P.D

01:15 Programação Universal

