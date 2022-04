Horário do jogo do Internacional hoje na Sul-Americana e transmissão

Pela segunda rodada da Sul-Americana em 2022, o Internacional recebe o Guaireña na noite desta quinta-feira, 14 de abril, jogando no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O clube gaúcho quer driblar a crise dentro e fora de campo pela competição. Por isso, saiba qual é o horário do jogo do Internacional hoje.

Estão no grupo E da Sul-Americana as equipes de Independiente Medellín, 9 de Octubre, Internacional e Guaireña.

Horário do jogo do Internacional hoje na Sul-Americana

O jogo do Internacional hoje, quinta-feira em 14 de abril de 2022, tem horário marcado para 21h30, pelo horário de Brasília, na segunda rodada da Sul-Americana.

A partida desta quinta-feira será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a casa do Internacional. Válido pela segunda rodada da fase de grupos, as equipes buscam a primeira vitória para sonhar com a vaga na próxima fase do torneio.

Na primeira rodada, o Colorado empatou com o 9 de Octubre, do Equador, enquanto o Guaireña foi derrotado pelo Independiente Medellín, da Colômbia.

A fase de grupos da competição conta com seis rodadas. Cada time joga seis vezes, onde ao fim da primeira fase no torneio, apenas o melhor colocado de cada grupo avança para as oitavas de final. Depois, o sorteio da Conmebol determinará os confrontos.

Onde assistir: CONMEBOL TV

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Onde vai passar o jogo do Inter hoje?

O jogo do Internacional e Guaireña hoje vai passar na CONMEBOL TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, para todos os estados do país.

Com exclusividade, o canal da Conmebol transmite todos os jogos da Copa Sul-Americana na temporada. A emissora, entretanto, só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e DirecTV GO.

Pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 ao mês, o torcedor tem direito a assistir em formato de canais na TV todos os confrontos da segunda maior competição de clubes na América do Sul.

Para quem prefere assistir online, pode encontrar o acesso pela nos aplicativo Sky Play, NOW ou DirecTV GO, seja pelo computador, celular, tablets ou até a própria SmarTV.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Inter na Sul-Americana.

