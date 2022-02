Horário do jogo do Internacional x Grêmio hoje e onde vai passar – 26/02

Em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado, 26/02, a partir das 19h (Horário de Brasília), Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. Onde assistir e qual é o horário do jogo do Internacional x Grêmio hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Qual é o horário do jogo do Internacional x Grêmio hoje

O jogo do Internacional e Grêmio hoje vai passar no pay-per-view Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

A plataforma do Premiere, com a Rede Globo responsável, pode ser encontrada e assinada pelos valores de R$49,90 até R$89,90 através do site ou também pelo aplicativo, além de estar disponível em operadoras de TV por assinatura.

Data: 26/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Transmissão: Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Internacional aparece em terceiro lugar no Campeonato Gaúcho com 12 pontos, ou seja, contabiliza três vitórias, três empates e duas derrotas na temporada. Se vencer o clássico de hoje, o grupo consegue se aproximar da liderança, e nas próximas rodadas quem sabe, dominar a ponta.

Enquanto isso, o Grêmio continua em primeiro lugar com 17 pontos, tendo a vantagem de dois pontos com o segundo colocado na tabela. Em toda a competição, venceu cinco partidas, empatou duas e perdeu só uma, buscando garantir os três pontos para aumentar a vantagem na competição.

Escalação de Internacional x Grêmio

O Inter tem como dúvida Wesley Moraes, atacante principal.

Do outro lado, Roger Machado não tem novas baixas.

Internacional: Daniel; Bustos, Kaique, Cuesta, Moisés; Gabriel, Rodrigo Dourado, Edenílson, Taison, David; Wesley Moraes

Grêmio: Brenno; Orejuela, Bruno Alves, Pedro Geromel, Nicolas; Thiago Santos, Villasanti, Bitello; Janderson, Rildo, Diego Souza.

Confira o último jogo do Internacional x Grêmio.

