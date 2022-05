Saiba qual é o horário do jogo do Santos hoje. Foto: Reprodução / PIxabay

Horário do jogo do Santos hoje na Sul-Americana na quinta rodada (18/05)

Buscando a classificação até as oitavas da Copa Sul-Americana, o Santos enfrenta o Unión La Calera nesta quarta-feira, 18 de maio, no Estádio Vila Belmiro, na cidade de Santos, pela quinta rodada do grupo C. Saiba qual é o horário do jogo do Santos hoje e onde assistir ao vivo.

Horário do jogo do Santos hoje na Sul-Americana

O jogo do Santos hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, diretamente da Vila Belmiro, na cidade de Santos, no estado de São Paulo.

A transmissão oficial tem como horário oficial a partir das nove e meia da noite, seguindo o horário de Brasília. Entretanto, moradores de estados como o Acre, Mato Grosso e Amazonas devem ficar atentos já que possuem fuso horário completamente diferente.

O Estádio Vila Belmiro, ou Estádio Urbano Caldeira, tem capacidade para receber 16 mil torcedores aproximadamente. Hoje, mesmo com o frio no estado, o espaço deve estar lotado com santistas que prometem apoiar o clube do começo ao fim.

Onde vai passar o jogo do Santos hoje?

Onde vai passar o jogo do Santos hoje? O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo do Santos hoje, a partir das 21h30, horário de Brasília, na Copa Sul-Americana.

Com exclusividade, o canal da Conmebol é responsável pelos direitos de transmissão na temporada. Isso significa que apenas a emissora pode exibir os confrontos até a final.

Nesta quarta, o jogo do Santos pode ser assistido por assinantes de operadoras como a Sky, Claro ou DirecTV GO, assim como na plataforma de streaming de cada uma delas, a Now ou a Sky Play.

Santos x Unión La Calera

Data: 18/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Conmebol TV

Santos x Unión La Calera palpites

O jogo entre Santos e Unión La Calera promete ser equilibrado do começo ao fim, mas não apenas porque vale a classificação para os dois times.

Se o Santos vencer hoje, encaminha a sua participação nas oitavas, precisando apenas de um empate na próxima rodada, a última da fase de grupos na Sul-Americana. Em caso de empate entre os dois, aí a decisão vai também para a sexta rodada.

Se o Unión vencer, já está classificado para as oitavas de final da competição. Por isso, os dois times devem estar a mil por hora em busca do resultado.

Confira no vídeo como foi o último encontro dos times.