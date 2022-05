Onde vai passar o jogo do Santos hoje na Sul-Americana – 5ª rodada

Podendo encaminhar a sua classificação até a próxima fase da Sul-Americana, o Santos recebe o Unión La Calera nesta quarta-feira, 18 de maio de 2022, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Vila Belmiro, em partida válida pela quinta rodada do grupo C. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Santos hoje.

Se vencer, equipe do Santos fica perto de carimbar o passaporte até as oitavas, dependendo de si. Em caso de empate, a decisão fica para a última rodada. Se o Union vencer, já está classificado de maneira direta.

Onde vai passar o jogo do Santos hoje na Sul-Americana?

Onde vai passar o jogo do Santos hoje vai ser na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, diretamente da Copa Sul-Americana em 2022.

O canal da Conmebol só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e a DirecTV GO. Isso significa que o torcedor deve acessar a emissora apenas se obtém o pagamento extra em sua mensalidade pelos serviços dos canais.

Para assistir online, as plataformas do Now, Sky Play e DirecTV GO disponibilizam as imagens do confronto para usuários que são assinantes. Basta acessar o aplicativo no celular, tablets ou computador, digitar o e-mail com a senha e curtir ao vivo.

Informações do jogo Santos x Unión La Calera hoje:

Data: 18/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos

Arbitragem: Jesus Valenzuela (Venezuela)

Onde assistir: Conmebol TV

Santos e Unión La Calera na Sul-Americana em 2022

Próximo de carimbar o seu passaporte até a próxima fase, o Santos contabiliza 7 pontos em segundo lugar no grupo C da Copa Sul-Americana. Se vencer o jogo desta quarta-feira, o elenco santista assume a primeira posição e deixa o adversário para trás, dependendo apenas de si na última rodada.

Do outro lado, o Unión La Calera vem na primeira posição com 8 pontos, ou seja, se vencer o confronto desta quarta-feira já está classificado para as oitavas de final da Sul-Americana, onde conhecerá o adversário através de sorteio. Isso porque com um ponto a mais que o Santos, os chilenos não poderão mais ser alcançados na última rodada.

Escalação do Santos hoje: João Paulo; Auro, Kaiky, Lucas Pires, Eduardo Bauermann; Sandry, Camacho, Ricardo Goulart; Marcos Leonardo, Jhonjan e Lucas Braga. Técnico: Fabian Bustos

Escalação do Unión La Calera hoje: Arce; Wiemberg, Vilches, Pedro Henrique; Oyanedel, Castellani, Alarcón, Rodríguez, Fernández; Passerini e Sáez. Técnico: Carlos Galdames

Último jogo de Santos x Unión La Calera

Em 28 de abril, quinta-feira, as equipes de Santos e Unión La Calera se enfrentaram pela última vez. A partida foi válida pela terceira rodada da Sul-Americana na temporada 2022.

Por 1 x 1, os times acabaram somando apenas um ponto cada, com gols de Valencia aos chilenos e Bryan aos brasileiros.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.