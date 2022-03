Horário do jogo do Santos hoje: onde assistir duelo contra Ferroviária 05/3

Horário do jogo do Santos hoje: onde assistir duelo contra Ferroviária 05/3

Ferroviária e Santos se enfrentam neste sábado, 05/03, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, qual vai ser o horário do jogo do Santos hoje? Partida começa a partir das 18h30, no horário de Brasília. Confira onde assistir e os detalhes a seguir.

Qual é o horário do jogo do Santos hoje

O jogo da Ferroviária e Santos vai começar às 18h30, pelo horário de Brasília. A partida tem transmissão do Youtube, Paulistão Play e Premiere hoje, sábado, 5 de março, pelo Campeonato Paulista 2022.

O canal do Paulistão no Youtube será o responsável por transmitir de graça a partida para o público no Campeonato Paulista. Já a plataforma do Premiere pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90 no site oficial do pay-per-view (www.premiere.globo.com).

Informações do jogo da Ferroviária x Santos hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Onde assistir jogo de hoje: Youtube, Premiere e Paulistão Play

Ferroviária e Santos no Campeonato Paulista 2022

A equipe da Ferroviária volta a jogar no Campeonato Paulista depois de perder para o Vasco na última quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. Pela liga estadual, aparece em terceiro lugar no grupo B colecionando 10 pontos, ou seja, tem apenas quatro a menos do que o líder, podendo ultrapassa-lo em qualquer momento.

Enquanto isso, o Santos permanece em terceiro lugar no grupo D com 10 pontos, ou seja, precisa do resultado positivo neste sábado para tentar alcançar a liderança da classificação, uma vez que possui menos seis pontos.

Com a chegada do técnico argentino Fabián Bustos no comando do Peixe, o clube promete estrear com vitória para marcar uma boa sequência.

Últimos jogos

03/03/2021 – Santos 1 x 1 Ferroviária – Campeonato Paulista

16/02/2020 – Ferroviária 0 x 0 Santos – Campeonato Paulista

19/01/2019 – Santos 1 x 0 Ferroviária – Campeonato Paulista

Provável escalação de Ferroviária x Santos

Ferroviária: Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi, Guilherme Nunes; João Lucas, Netto, Thomaz; Tcharles, Murilo Rangel; Gegê

Santos: João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Camacho, Sandry, Ricardo Goulart; Ângelo, Marcos Guilherme, Marcos Leandro

Confira como foi o último jogo da Ferroviária e Santos no Paulista.

Jogos do Paulistão hoje

Oito jogos serão realizados neste fim de semana.

Sábado (05/03):

São Paulo x Corinthians – 16h

Ferroviária x Santos – 18h30

Santo André x Ituano – 20h30

Ponte Preta x Água Santa – 20h30

Domingo (06/03):

Palmeiras x Guarani – 16h

Novorizontino x Inter de Limeira – 18h30

São Bernardo x Mirassol – 18h30

RB Bragantino x Botafogo-SP – 20h30

