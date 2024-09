Esse é o primeiro jogo da final do Brasileirão feminino

Horário do jogo do São Paulo e Corinthians feminino: onde assistir neste domingo (15/9)

Pelo jogo de ida da final do Brasileirão, o Corinthians feminino enfrenta o São Paulo nesta domingo, 15 de setembro, no Morumbis. O jogo começa às 10h (de Brasília) e tem transmissão na TV e internet.

Na segunda partida e grande final, no próximo domingo, dia 22, o mando de campo é das Brabas. Neste ano, o time campeão vai receber R$ 1,5 milhão e o segundo lugar receberá R$ 750 mil.

Transmissão do jogo de ida do Brasileirão 2024

O jogo do Corinthians feminino hoje, 15 de setembro, vai passar na TV Globo, TV Brasil e do Canal GOAT no Youtube.

É possível assistir na Globo na TV e pelo Globoplay, enquanto a TV Brasil tem transmissão em seu canal e site.

Para acompanhar pelo Youtube não precisa ser assinante ou inscrito para ter acesso às imagens da partida. A plataforma disponibiliza a cobertura para todos os usuários e com narração em português.

Acesse www.youtube.com ou baixe o aplicativo em seu aparelho com internet, procure por 'GOAT' e clique na primeira opção. Depois, vá até a aba 'ao vivo' e procure pelo jogo do Corinthians feminino.

Qual é a escalação do Corinthians feminino hoje?

O Timão vem com Nicole Ramos; Belinha, Daniela Arias, Marina, Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Victória Albuquerque; Gabi Portilho, Millene e Jaque.

O São Paulo do técnico Thiago Viana deve escalar Carlinha; Letícia Alves, Kaká, Ana Alice e Bia Menezes; Robinha, Aline Milene , Rafa Mineira e Camilinha; Mariana Santos e Ariel.

