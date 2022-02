Horário do jogo do Tombense x Cruzeiro hoje e onde assistir – 12/02

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Mineiro, as equipes de Tombense e Cruzeiro entram em campo neste sábado, 12/02, com a bola rolando a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, pela primeira fase do torneio. Saiba onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

É possível assistir o jogo do Tombense x Cruzeiro hoje no Campeonato Mineiro no Premiere (Pay-per-view) ao vivo para todo o Brasil a partir das sete da noite pelo horário de Brasília neste sábado.

A plataforma do pay-per-view está disponível para assinatura por R$49,90 até R$89,90 no site, aplicativo ou em operadoras de TV paga.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Guimarães de Almeida

TV: Premiere

Online: Premiere

Tombense x Cruzeiro no Campeonato Mineiro

Tombense: O elenco do Tombense vinha de vitória na última rodada, mas acabou tropeçado e sendo derrotado de último momento. Agora, precisa driblar o seu oponente no jogo de hoje se quiser continuar na busca pela parte de cima do Campeonato Mineiro. No momento, está em sexto lugar com 7 pontos.

Cruzeiro: Enquanto isso, o Cruzeiro se mantém em primeiro lugar depois de vencer o Democrata na última rodada da primeira fase. No jogo deste sábado, deve escalar os seus melhores jogadores para conseguir levar os três pontos para casa e permanecer na liderança do G-4.

Escalações do Tombense x Cruzeiro

Escalação do Tombense – Felipe Garcia; David, Moisés, Manoel, Jordan; Alison Silva, Gustavo, Keké, Everton; Kleiton, Daniel Amorim

Escalação do Cruzeiro – Denivys; Geovane, Mateus Silva, Paulo, Rafael; Lucas, Marco Antônio, Daniel; Bruno José, Giovanni, Thiago

Veja como foi o último jogo do Tombense x Cruzeiro

