Horário do jogo do Ypiranga x Inter hoje e onde assistir ao vivo – 05/02

Horário do jogo do Ypiranga x Inter hoje e onde assistir ao vivo – 05/02

O Ypiranga enfrenta o Internacional neste sábado, 05/02, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho a partir das 16h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Colosso da Lagoa. A Rede Globo no Rio Grande do Sul vai transmitir ao vivo o duelo para todo o estado. Dessa maneira, confira as principais informações como onde assistir e horário do jogo do Inter hoje.

Horário do jogo do Inter hoje

O jogo entre Ypiranga e Interacional hoje vai passar na Globo ao vivo com cobertura completa, e no Premiere, disponível para todo o estado do Rio Grande do Sul. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: Globo (RS)

LiveStream: Premiere

Escalação do Ypiranga x Inter hoje

Depois de vencer o União Frederiquense na última quarta-feira, o Ypiranga volta a disputar o Campeonato Gaúcho neste sábado enquanto busca novamente os três pontos para se manter entre o topo da classificação. Dessa maneira, em terceiro lugar com 6 pontos, os anfitriões contabilizam duas vitórias e um jogo perdido.

Enquanto isso, o Internacional se mantém em primeiro lugar com 7 pontos, isto é, duas vitórias e um empate até o momento no Campeonato Gaúcho. Por isso, os comandados do técnico Alexander Medina esperam contar com o resultado positivo para manter-se com 100% de aproveitamento.

Escalação do Ypiranga hoje: Édson; Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo, Diego; Lorran, Lucas Falcão, Luiz Felipe; Erick, Matheus Santos, Rodrigo Carioca

Escalação do Inter hoje: Keiller; Heitor, Mercado, Kaique Rocha, Paulo Victor; Rodrigo Lindoso, Johnny, Maurício, D’Alessandro, Caio Vidal; Matheus Cardoni

Relembre o último jogo do Ypiranga x Inter.

Programação da Globo hoje

Além de saber onde assistir ao jogo do Inter hoje, confira a programação completa da Globo para saber os horários principais do dia.

05:55 Como Será?

06:50 Programação Local

07:50 É de Casa

11:45 Jornal do Almoço

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor da Escolinha

14:30 Caldeirão

16:20 Futebol

18:30 Nos Tempos do Imperador

19:20 RBS Notícias

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:20 Um Lugar Ao Sol

22:25 BBB 22

23:10 Altas Horas

01:00 Olimpíadas de Inverno

Leia também:

Patinação Artística nas Olimpíadas de Inverno 2022: programação e datas