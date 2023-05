Horário e canal: onde vai passar jogo do Barcelona hoje – 20/05/2023

Campeão espanhol da temporada, o Barcelona recebe o Real Sociedad neste sábado, 20 de maio, no Estádio Camp Nou, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Veja que horas é o jogo do Barcelona hoje e onde vai passar ao vivo na televisão e na internet.

O time da Catalunha conquistou o 27º título este ano. Os visitantes, por outro lado, ocupam a quarta posição em busca vaga na Champions da próxima temporada.

Qual canal vai passar o jogo do Barcelona hoje ao vivo?

O jogo do Barcelona hoje e Real Sociedad começa às 16h, horário de Brasília, e vai passar na ESPN e no Star Plus ao vivo para todos os estados do Brasil. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o confronto.

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Outra opção é a plataforma de streaming Star+, onde assinantes podem acompanhar pelo computador, celular, tablet e smartv.

Data: 20 de maio 2023

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Camp Nou – Barcelona (Espanha)

Onde assistir jogo do Barcelona hoje: ESPN e Star Plus

Escalações de Barcelona x Real Sociedad

Enquanto o Barcelona apenas cumpre tabela – já que é o campeão espanhol da temporada – o Sociedad terá que vencer o time culé e, assim, continuar no G-4 rumo à Liga dos Campeões.

Confira as prováveis escalações do jogo do Barcelona hoje:

Barcelona: Ter Stegen; Balde, Christensen, Araújo, Koundé; Pedri, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Lewandowski e Raphinha.

Técnico: Xavi

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Elustondo, Le Normand, Muñoz; Zubimendi, David Silva, Marin; Kubo, Oyarzabal e Sorloth.

Técnico: Imanol Alguacil

Próximos jogos do Barcelona

Confira os próximos jogos do Barcelona no mês de maio e junho, até o fim da temporada.

Barcelona x Real Sociedad | Campeonato Espanhol 2023

Sábado, 20/05, 16h

Estádio Camp Nou

Real Valladolid x Barcelona | Campeonato Espanhol 2023

Terça-feira, 23/05, 17h

Estádio José Zorrilla

Barcelona x Mallorca | Campeonato Espanhol 2023

Domingo, 28/05, 14h

Estádio Camp Nou

Celta de Vigo x Barcelona | Campeonato Espanhol 2023

Domingo, 04/06, 14h

Estádio Balaídos

