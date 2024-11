Horário e onde assistir Bayern x Benfica ao vivo (06/11/24)

Nesta quarta-feira, 6 de novembro de 2024, Bayern de Munique e Benfica se enfrentam pela fase de grupos da UEFA Champions League, numa partida crucial para as pretensões de ambos os tempos. O confronto será realizado na Allianz Arena, em Munique, com início marcado para as 17h (horário de Brasília).

Onde assistir Farense x Benfica ao vivo

Para os fãs que desejam acompanhar a partida ao vivo, o jogo será transmitido pelas plataformas de streaming Max e Space, que cobrem quase todos os jogos da Liga dos Campeões.

As plataformas oferecem transmissão em alta definição e análises apresentadas do pré e pós-jogo, permitindo que os torcedores acompanhem de perto cada lance.

Dois times que sofreram reveses na terceira rodada terão a chance de voltar aos trilhos na quarta-feira, quando o Bayern de Munique receber o Benfica. Do jeito que as coisas estão, o Bayern de Munique de Vincent Kompany nem estaria entre os 24 melhores times para avançar para a próxima fase do torneio com apenas três pontos em três jogos.

Os portugueses têm alguma margem para erros com duas vitórias já, mas garantir mais pontos na Alemanha os colocaria em uma ótima posição na metade da fase da liga.

Possíveis escalações

Com apenas três pontos após três rodadas, o Bayern de Munique precisa de uma vitória para manter vivas suas chances de classificação, enquanto o Benfica, na 13ª colocação com duas vitórias e uma derrota, chega com mais tranquilidade.

O clube português deve contar com Antolii Trubin, Alvaro Fernandez, Nicolas Otamendi, Tomas Araujo, Alexander Bah, Florentino Luis, Fredrik Aursnes, Kerem Akturkoglu, Orkun Kokcu, Angel Di Maria, Vangelis Pavlidis.

O Bayern deve escalar Manuel Neuer, Alphonso Davies, Kim Min-jae, Dayor Upamecano, Raphael Guerreiro, Joshua Kimmich, Joao Palhinha, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Harry Kane.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.