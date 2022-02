Equipes se enfrentam nesta quarta-feira pela quinta rodada do Campeonato Paulista

Horário e onde assistir Ferroviária x Ponte Preta hoje no Paulista – 09/02

A Ferroviária recebe na Arena Fonte Luminosa a Ponte Preta nesta quarta-feira, 09/02, pela quinta rodada do Campeonato Paulista a partir das 21h30 (Horário de Brasília), prometendo boa disputa. Com transmissão ao vivo. confira onde assistir ao jogo da Ferroviária x Ponte Preta hoje.

Onde assistir Ferroviária x Ponte Preta

A partida do Campeonato Paulista entre Ferroviária e Ponte Preta hoje poderá ser assistida no Premiere (Pay-per-view) e Paulistão Play (Serviço de Streaming) a partir das nove e meia da noite.

Cada uma das plataformas só está disponível por assinatura, sendo o Premiere (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90 e o streaming tem o valor de R$34,99 por mês no site (www.paulistaoplay.com.br).

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Thiago Lourenço

Local: Arena Fonte Luminosa

TV: Premiere

Online: Premiere e TV Paulistão Play

Ferroviária no Paulistão

Ferroviária – Saulo; Bernardo, Arthur, Bruno Leonardo, Didi, João Lucas, Rafael Luiz; Uillian Correia, Gegê, Bruno Mezenga; Hygor

Depois de empatar com o Bragantino em casa na última rodada, a Ferroviária entra em campo nesta quarta-feira buscando retomar a boa sequência para subir na classificação da tabela. No grupo B, aparece em segundo lugar com 6 pontos.

Ponte Preta – Ygor; Kevin, Fábio Sanches, Fabrício, Guilherme Santos; Léo Naldi, Matheus Jesus, Fessin, Niltinho; Pedro Junior, Lucca

Enquanto isso, a Ponte Preta contabiliza apenas 4 pontos no grupo D, ocupando a lanterna, depois de ser derrotada pelo São Bernardo jogando fora de casa. Preocupando torcedores, jogadores e a própria diretoria do clube, a situação do elenco não é nada animadora.

Relembre o último jogo da Ferrovária no Paulista.

