Horário e onde assistir jogo do Fluminense x Bangu ao vivo hoje – 27/01

Estreando na temporada 2022, o Fluminense recebe o Bangu nesta quinta-feira, 27/01, pela primeira rodada do Campeonato Carioca a partir das 20h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Luso Brasileiro. Com transmissão ao vivo somente no online, saiba onde assistir ao jogo do Fluminense hoje e horários completos.

Horário e onde vai passar o jogo do Fluminense hoje

O jogo vai passar no pay-per-view TV Carioca Play, no OneFootball e Eleven Sports ao vivo com cobertura tanto online no site como pelo aplicativo. O Carioca está disponível por assinatura (www.cariocaoplay.com.br) no site como também no aplicativo para baixar em Android e iOS, assim como o OneFootball (www.onefootball.com) e o Eleven Sports (www.elevensports.com).

Horário: 20h30 (horário de Brasília) TV: Sem transmissão LiveStream: TV Carioca Play, OneFootball e Eleven Sports

Escalações de Fluminense x Bangu

Na temporada passada, o Fluminense conquistou o segundo lugar na Taça Guanabara e se classificou para disputar as semifinais do Campeonato Carioca. Venceu a Portuguesa mas, na final, acabou derrotado pelo Flamengo, ficando apenas com o vice-campeonato.

Do outro lado, o Bangu não teve a temporada que queria na edição passada já que terminou em 11ª posição com apenas seis pontos depois de marcar uma vitória, três empates e sete derrotas pela Taça Guanabara. Com esse resultado, não conseguiu avançar de fase, mas conseguiu a permanência na elite.

Escalação do Fluminense: Fábio; Nino, Felipe Melo, David Braz, Calegari; André, Yago, Nathan, Cris Silva; Willian Bigode, Fred.

Escalação do Bangu: Paulo Henrique; Léo, Israel, Eduardo Brito, Igor Miranda, Renatinho; Roberto Baggio, Adenilson, Lucas; Luis Araújo, Santarém

Como vai ser o Campeonato Carioca em 2022?

Além de saber onde assistir ao jogo do Vasco hoje, o torcedor precisa entender como funciona o Campeonato Carioca. O torneio é dividido em duas fases: a Taça Guanabara e depois a Taça Rio, com disputa em semifinal e final.

Onze rodadas são realizadas na Taça Guanabara onde a melhor colocada será a campeã, enquanto times do 1º ao 4º lugar disputam a semifinal. Em caso de empate, os critérios são o maior número de vitórias, saldo de gols, número de gols pró e confronto direto.

Na semifinal da Taça Guanabara, as quatro equipes disputam em jogos de ida e volta para saber quem avança de fase. A final, então, encontra os dois vencedores das semis para definir o vencedor do Carioca em ida e volta.

Do outro lado, a Taça Rio traz as equipes classificadas entre o 5º e o 8º ao final das rodadas. Assim, quem vencer segue para a decisão em busca do troféu.

