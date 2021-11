Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa: veja a classificação atualizada

Os resultados da 14ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo nesta terça-feira, 16/11, movimentaram ainda mais a tabela. O Brasil já está classificado, enquanto Argentina, Equador e Colômbia seguem brigando na parte de cima. Então, veja como ficou a classificação atualizada e completa das Eliminatórias Sul-Americanas.

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas

Por 18 rodadas, somente as quatro primeiras equipes garantem a vaga direta para o Mundial do Catar no ano que vem. A quinta colocação, entretanto, disputa a repescagem com outras grandes seleções.

1 Brasil – 35 pontos

2 Argentina – 29 pontos

3 Equador – 23 pontos

4 Colômbia – 17 pontos

5 Peru – 17 pontos

6 Chile – 16 pontos

7 Uruguai – 16 pontos

8 Bolívia – 15 pontos

9 Paraguai – 13 pontos

10 Venezuela – 7 pontos

Como foi a 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas?

A última rodada em novembro, a 14ª nas Eliminatórias, trouxe grandes confrontos que movimentaram ainda mais a tabela. Abrindo a semana, a Bolívia venceu o Uruguai por 3 a 0 jogando em casa, o que deu ainda mais força para a seleção subir na classificação e ainda sonhar com a vaga.

Enquanto isso, o Peru também saiu vitorioso na rodada depois de vencer a Venezuela por 2 a 1 com gols de Lapadula e Cueva, ex-jogador do São Paulo e Santos.

No confronto entre Colômbia e Paraguai, entretanto, um empate sem gols. Enquanto isso, do outro lado da América do Sul, Argentina e Brasil também ficaram no 0 a 0 e não modificaram a classificação das Eliminatórias Sul Americanas para a Copa.

Por fim, o Equador continua com o bom desempenho em campo e venceu por 2 a 0 a equipe do Chile que, inclusive, ficou sem um jogador por expulsão.

Quando as Eliminatórias da América do Sul voltam?

Com o fim da Data FIFA em novembro, as Eliminatórias Sul-Americanas retornam somente no ano que vem, em janeiro, com a 15ª rodada da competição trazendo as dez seleções em campo por cinco confrontos.

É importante ressaltar que o calendário não sofrerá interferênicas já que a Copa do Catar tem início apenas em novembro de 2022. Dessa maneira, confira todos os jogos marcados para acontecer em 27 de janeiro, ainda sem horário definido.

Equador x Brasil

Colômbia x Peru

Chile x Argentina

Venezuela x Bolívia

Paraguai x Uruguai

Leia também:

Qual é a premiação da Série B 2021? Veja quanto o campeão ganha