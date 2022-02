Horário e onde assistir jogo do São Paulo x Santo André hoje ao vivo – 9/2

Depois de ficar sem jogar no fim de semana, o São Paulo volta a competir no Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 09/02, diante do Santo André a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Morumbi pela quinta rodada. Saiba quais são as escalações e onde assistir o jogo do São Paulo hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do São Paulo hoje ao vivo

A partida entre São Paulo e Santo André vai passar no Premiere (Pay-per-view) e Paulistão Play (Serviço de Streaming) disponível para todos os estados do Brasil a partir das sete horas da noite.

É possível acompanhar em operadoras por televisão e também pelo site (www.premiere.globo.com) pelos valores de R$49,90 até R$89,90. Já o streaming da Federação Paulista tem o valor de R$34,99 por mês, disponível para assinatura no site (www.paulistaoplay.com.br).

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Local: Estádio do Morumbi

TV: Premiere

Online: Premiere e TV Paulistão Play

São Paulo x Santo André no Campeonato Paulista

São Paulo: Depois de ficar sem jogar na rodada passada por conta do Mundial de Clubes, o São Paulo entra em campo nesta quarta preparado para garantir a sua primeira vitória no Paulistão. Pelo grupo B, está em terceiro lugar com apenas 1 ponto.

Santo André: Do outro lado, o Santo André ficou no empate contra o Mirassol jogando fora de casa e, com isso, subiu para a segunda posição do grupo D para chegar na marca de 5 pontos até o momento. Se ganhar o jogo de hoje, assume a liderança.

Escalação do São Paulo x Santo André:

Escalação do São Paulo: Jandrei (Volpi); Rafinha, Arboleda, Miranda, Reinaldo; Gabriel, Gabriel Sara, Alisson; Rigoni, Nikão, Calleri

Escalação do Santo André: Jefferso; Thiago Ennes, Luiz Gustavo, Carlão, Thallyson; Sabino, Carlos Jatobá, Dudu Vieira; Giovanny, Lucas Tocantins, Júnior Todinho

