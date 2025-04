Horário e onde assistir jogo do Sport x Retrô hoje na final (02/04/25)

Valendo o título pernambucano de 2025, Sport e Retrô disputam nesta quarta-feira, 2 de abril, a partida de volta na final do estadual. O jogo do Sport começa às 21h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. Quem será o grande campeão do Campeonato Pernambucano?

Onde assistir ao jogo do Sport hoje ao vivo

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Sport e Retrô na final do Campeonato Pernambucano nesta quarta-feira. O duelo tem início às 19h, horário de Brasília. O GOAT tanbém faz a transmissão pelo Youtube.

A emissora vai transmitir a decisão para todo o estado de Pernambuco de graça e. É só ligar o canal e curtir ao vivo a final entre Sport e Retrô.

Como assistir Sport online hoje

Não vai estar em casa no momento do jogo? Fique tranquilo torcedor pernambucano, você tem a opção de assistir também pela internet.

Quem mora em Pernambuco pode assistir no GloboPlay de graça, sem precisar ser assinante. Basta acessar o site (globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo de maneira gratuita e assistir a programação da Globo. O serviço funciona de acordo com a localização, por isso só moradores do estado é que vão acompanhar.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma total dos dois placares, a decisão vai para os pênaltis. O Sport tem que empatar ou vencer por qualquer resultado para ficar com o título.

Já o Retrô terá que ganhar com um gol a mais de vantagem. Se a equipe azulina ganhar por 1 x 0, as penalidades vão definir quem será o campeão. Cada treinador escolhe os batedores e quem acertar mais gols levanta a taça ao fim das cobranças.

Escalações de Sport x Retrô

Escalação de Sport: Caíque França; Hereda, João Silva, Antônio Carlos e Chico; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Chrystian Barletta e Pablo.

Escalação de Retrô: Fabian Volpi; Gedeílson, Claudinho, Rayan Ribeiro e Luiz Henrique; Richard Franco, Júnior Fialho, Fabinho e Radsley; Maycon Douglas e Fernandinho.

