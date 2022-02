Horário e onde assistir jogo Sete de Setembro x Santa Cruz hoje – 12/02

Em partida adiantada pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano, as equipes de Sete de Setembro e Santa Cruz se enfrentam neste sábado, 12/02, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo, com transmissão da TV Globo logo após o Caldeirão. Confira a seguir o horário, como e onde assistir jogo do Santa Cruz hoje.

Onde assistir jogo do Santa Cruz hoje

O torcedor pode acompanhar o jogo entre Sete de Setembro e Santa Cruz pelo Campeonato Pernambucano na Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view) ao vivo para todo o estado de Pernambuco a partir das quatro e meia da tarde neste sábado.

O canal aberto vai transmitir o jogo de graça e ao vivo para todo o estado de Pernambuco, ou seja, desde o interior até a cidade grande. A plataforma, entretanto, está disponível por assinatura por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Valdemar Viana de Araújo

TV: Globo (PE)

Online: Premiere

Escalação do Campeonato Pernambucano

Sete de Setembro: O elenco do Sete de Setembro vem de derrota em sua última rodada no Campeonato Pernambucano e, com isso, acabou se afogando ainda mais na lanterna, sem pontos conquistados no momento. O jogo de hoje é a única chance do elenco de conquistar a primeira vitória.

Santa Cruz: Enquanto isso, o time do Santa Cruz se mantém em primeiro lugar na tabela com 9 pontos, com três triunfos e uma derrota apenas em toda a sua campanha. Se ganhar o jogo deste sábado, consegue aumentar ainda mais a vantagem e, com isso, confirmando o favoritisimo.

Escalações do Sete de Setembro x Santa Cruz

Escalação do Sete de Setembro – Neneka; Rony, Silvio Carrasco, Fernando Almeida, Fabinho; Jonilson, Anderson, Pantoci; Abuda, Nego do Brejão, Souza

Escalação do Santa Cruz – Jefferson; Ítalo, Lucão, Alex Alves, Ítalo Silva; Gilberto, Rodrigo Yuri, Tarcísio, Matheuzinho; Esquerdinha, Walter

Veja como foi o último jogo do Sete de Setembro x Santa Cruz.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI