Horário e onde assistir Juventus x Sassuolo hoje na Copa da Itália – 10/02

Em confronto das quartas de final na Copa da Itália, a Juventus vai enfrentar o Sassuolo nesta quinta-feira, 10/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Juventus Stadium, em Turim. Além de saber as escalações e horários, saiba também onde assistir o jogo da Juventus x Sassuolo hoje ao vivo.

Onde assistir Juventus x Sassuolo

O canal ESPN 2 (TV Paga) e a plataforma Star + (Serviço de Streaming), vão passar o jogo da Juventus e Sassuolo a partir das cinco da tarde nesta quinta-feira para todo o Brasil.

O serviço de streaming está disponível (www.starplus.com) sob os valores vão de R$32,90 até R$45,90.

FICHA TÉCNICA

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium

TV: ESPN 2

Online: Star +

Escalação do jogo da Juventus hoje

Juventus – Perin; De Sciglio; Rugani, Pellegrini, Danilo; Rabiot, Athur, Zakaria; Morata, Kean, Dybala

A equipe da Juventus confirmou a sua participação nas quartas de final da Copa da Itália depois de superar o Sampdoria na fase anterior por 4 a 1. Agora, tem pela frente um velho conhecido e, mesmo sendo o favorito no duelo, precisa tomar muito cuidado em campo.

Sassuolo – Consigli; Ferrari, Kyriakopoulos, Muldur, Chiriches; Lopez, Frattesi, Traore, Raspadori, Berardi; Scamacca

Enquanto isso, o time do Sassuolo venceu o Cagliari também nas oitavas de fina por 1 a0 em casa. Mesmo diante de um dos favoritos ao título, o elenco promete não se intimidar e, com isso, colocar os melhores jogadores do seu elenco em campo nesta quinta-feira para buscar o resultado.

Veja como foi o último jogo entre Juventus x Sassuolo.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.