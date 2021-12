Horário e onde assistir Milan x Napoli hoje ao vivo na TV e online – 19/12

A bola vai rolar no clássico italiano entre Milan e Napoli neste domingo, 19/12, a partir das 16h45 (horário de Brasília), em partida válida na décima oitava rodada do Campeonato Italiano jogando no San Siro. Dessa maneira, confira onde assistir Milan e Napoli hoje ao vivo tanto pela televisão quanto no online.

Onde assistir o jogo do Milan e Napoli hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste domingo.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio San Siro, cidade de Milão, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 39 pontos, o Milan tem a chance de diminuir a diferença com a Inter de Milão, atual líder, se vencer o jogo de hoje. Com a sequência de três rodadas sem perder, os anfitriões vão protagonizar uma bela partida neste domingo para conquistar os três pontos e, dessa maneira, aumentar o saldo na temporada.

Enquanto isso, o Napoli aparece em quarto lugar com 36 pontos. O elenco não conseguiu se manter por muito tempo na liderança do Campeonato Italiano, enquanto busca em todo custo retomar a boa colocação que conseguiu logo no começo da temporada. Com onze vitórias, três empates e três derrotas, o time napolitano vai colocar em campo seus melhores jogadores.

Escalação de Milan x Napoli:

O técnico Stefano Pioli tem baixas importantes em seu plantel de jogadores, começando por Rebic, Kjaer, Calabria, Pellegrini e Rafael Leão, todos lesionados.

Já Marco Domenichini não poderá contar com Osimhen, Mário Rui, Koulibaly, Fabián Ruiz e Insigne.

Milan: Maignan; Hernandez, Romagnoli, Tomori, Florenzi; Tonali, Kessié, Saelemaekers; Díaz, Krunic, Ibrahimovic

Napoli: Ospina; Malcuit, Rrhamani, Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Politano, Zielinski, Lozano; Mertens

Leia também:

Band será a responsável por transmissão do Mundial de Clubes