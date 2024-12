Como assistir ao jogo do Roma, horários, plataformas de transmissão e dicas para aproveitar ao máximo a experiência.

Horário e onde assistir o jogo do Roma x Atalanta no Campeonato Italiano (02/12/24)

Neste segunda-feira, 2 de dezembro, a Roma enfrenta a Atalanta em partida válida pela 14ª rodada da Serie A italiana. O confronto ocorre no Estádio Olímpico de Roma às 16h45 (horário de Brasília). Vem saber como assistir ao vivo.

Tem como assistir o jogo do Roma x Atalanta hoje?

O jogo entre Roma e Atalanta desta segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, será transmitido ao vivo pelos seguintes canais e plataformas:

Disney+ – A transmissão estará disponível na plataforma de streaming, acessível para assinantes.

ESPN – O canal de esportes transmitirá a partida ao vivo na televisão a cabo.

O horário de partida é às 16h45 (horário de Brasília). Verifique a disponibilidade da transmissão na sua região e, caso ainda não seja assinante dos serviços indicados, considere adquirir o acesso para acompanhar o jogo.

Escalação

Ranieri aposta em Hummels na defesa após o gol contra o Tottenham. Celik e Angelino nos flancos do meio-campo, enquanto Cristante se juntará a Koné no meio. O desconhecido continua sendo Dybala, que pode jogar desde o primeiro minuto junto com Pellegrini atrás de Dovbyk.

Boas notícias para Gasperini que recupera Djimsiti e Kolasinac na defesa: ambos devem entrar em campo desde o início com Hien. Zappacosta continua de fora, espaço para Bellanova e Ruggeri do lado de fora, enquanto o tridente ofensivo será formado por De Ketelaere, Lookman e Retegui.

Provável escalação da Roma: Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka, Celik, Koné, Cristante, Angelino, Dybala, Pellegrini, Dovbyk. All. Ranieri.

Provável escalação da Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri, De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Quem arbitra Roma – Atalanta

O trio de arbitragem e VAR da Roma-Atalanta é composto da seguinte forma:

Árbitro: Guia

Assistentes: Di Iorio Capaldi

Quarto Oficial: Marchetti

VAR: Abyss-Wonder

