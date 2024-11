Horário e onde assistir o jogo do Verona x Roma no Campeonato Italiano (03/11/24)

Horário e onde assistir o jogo do Verona x Roma no Campeonato Italiano (03/11/24)

Neste domingo, 3 de novembro, o Hellas Verona enfrenta a Roma, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo está marcado para as 14h (horário de Brasília) e será disputado no estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona. Em um confronto que promete emoções, as duas equipes buscam a vitória para diferentes objetivos dentro da competição.

Onde assistir ao jogo do Verona x Roma

A partida entre Hellas Verona e Roma nesse domingo, 3 de novembro, será transmitida ao vivo no Brasil, e os torcedores podem acompanhar as emoções deste duelo através do Disney+.

A equipe do Hellas Verona enfrenta desafios nesta temporada. Ocupando a 14ª posição, o time comandado pelo técnico Paolo Zanetti luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Com apenas uma vitória até aqui, a equipe veronesa precisa aproveitar a força de seu mando de campo para tentar surpreender a Roma e, assim, respirar um pouco mais aliviada na competição.

Do outro lado do confronto, a Roma, comandada por Ivan Jurić, chega embalada por resultados positivos nas últimas rodadas e espera seguir crescendo na tabela. Atualmente, os romanos estão em uma posição estratégica, em 11º, mas buscam se aproximar dos líderes e garantir vaga nas competições europeias na próxima temporada.

Histórico e expectativa para o duelo

O histórico entre Hellas Verona e Roma mostra uma leve vantagem para os romanos, mas o Verona já conseguiu boas atuações nos confrontos anteriores, especialmente quando joga em casa. Na temporada passada, o Hellas Verona surpreendeu a Roma com um empate, mostrando que pode complicar o jogo para os visitantes.

Para este duelo, a expectativa é de um jogo equilibrado. A equipe busca importar seu ritmo e aproveitar a maior qualidade técnica de seu elenco, enquanto o Verona tentará jogar de forma mais reativa, apostando em contra-ataques e no apoio da torcida. Com os dois tempos precisando da vitória por razões distintas, o confronto tem tudo para ser um dos grandes destaques da rodada.

Escalação provável

Verona: 1 Lorenzo Montipò, 5 Marco Davide Faraoni, 87 Daniele Ghilardi, 42 Diego Coppola, 12 Domagoj Bradaric, 31 Tomas Suslov, 25 Suat Serdar, 33 Ondrej Duda, 8 Darko Lazovic, 35 Daniel Mosquera, 11 Casper Tengstedt.

Roma: 99 Mile Svilar, 23 Gianluca Mancini, 5 Evan NDicka, 3 Angeliño, 19 Zeki Celik, 17 Manu Koné, 28 Enzo Le Fée, 59 Nicola Zalewski, 35 Tommaso Baldanzi, 7 Lorenzo Pellegrini, 21 Paulo Dybala.

>> Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano