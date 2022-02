Fortaleza x Bahia: onde assistir a Copa do Nordeste hoje e horário – 19/02

Onde assistir Fortaleza x Bahia hoje? Pela sexta rodada da Copa do Nordeste, as equipes se enfrentam a partir das 17h45 (Horário de Brasília), neste sábado, 19 de fevereiro, na Arena Castelão com transmissão na TV. Confira a seguir onde assistir ao vivo.

Fortaleza x Bahia onde assistir hoje

O jogo do Fortaleza e Bahia vai passar no canal SBT (Todos os estados do Nordeste) e no pay-per-view Nordeste FC, a partir das 17h45 (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Escalação do Fortaleza e Bahia

O confronto entre as duas principais equipes da Copa do Nordeste promete ser acirrado neste sábado.

De um lado, o Fortaleza aparece depois de empatar com o Botafogo, enquanto está em primeiro lugar no grupo A com 9 pontos conquistados. Dessa maneira, sem nenhuma derrota na temporada do torneio, torna-se o favorito com o melhor desempenho no jogo de hoje.

Enquanto isso, o Bahia aparece em quarto lugar com 7 pontos no grupo B, tendo vencido duas partidas, empatado outra e perdido também uma. Mesmo com um desempenho não tão sólido quanto ao do seu rival, o Bahia ainda assim promete dar trabalho aos rivais.

Fortaleza: Fernando Miguel; Landazuri, Marcelo Benevenuto, Ceballos, Yago Pikachu; Felipe, Ronald, Matheus Vargas, Lucas Crispim; Silvio Roberto, Romarinho

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, André, Matheus Bahia; William Maranhão, Patrick de Lucca, Daniel; Raí, Rodallega, Marcos Antônio

Confira o último jogo do Fortaleza x Bahia.

Jogos da rodada da Copa do Nordeste

Oito jogos estão na programação da sexta rodada da Copa do Nordeste neste fim de semana, começando no sábado e seguindo até a quarta-feira da semana que vem Confira a seguir quais são eles.

Sábado (19/02):

Atlético-BA x Ceará – 16h

Fortaleza x Bahia – 17h45

Campinense x Sousa – 20h

Domingo (20/02):

CSA x Náutico – 16h

Globo x Altos – 16h

Sergipe x CRB – 18h30

Sampaio Corrêa x Floresta – 18h30

Quinta-feira (24/02):

Sport x Botafogo-PB – 21h30

