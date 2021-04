Huesca x Elche: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (09/04)

Huesca e Elche se enfrentam nesta sexta-feira (09) a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio El Alcoraz, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Huesca x Elche: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Star Hits 1. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 544 / 545

CLARO/NET : 681

VIVO: 857 / 133

OI TV: 79/80

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Huesca aparece em 18º com vinte e quatro pontos, ou seja, na zona de rebaixamento. Dessa maneira, mesmo se vencer hoje, não escapa da degola pelo seu saldo de gols, que é menor do que o de seus adversários de tabela. Por fim, em seu plantel, Maffeo, Ontiveros e Valera estão indisponiveis.

Enquanto isso, o Elche também está ameaçado de ser rebaixado. Ocupando o 17º lugar com vinte e seis, o time visitante tem a chance de deixar a degola, pulando uma posição, precisando torcer por um tropeço do Real Valladolid. Então, não possui novas baixas para hoje.

Possíveis escalações de Huesca x Elche

Possível Huesca: Fernández; Pulido, Siovas, Pablo; Malsa, Seoane, Galan, Mosquera, Ferreiro; Ramírez, Rafa Mir.

Possível Elche: Badía; Palacios, Gonzalo, Calvo, Mojica; Morente, Guti, Marcone, Fidel; Milla, Carrillo.

Últimos jogos

Na sexta-feira passada, 02 de abril, o Huesca venceu o Levante por 2 a 0 pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, enquanto o Elche ficou no empate em 1 a 1 com o Betis no domingo (04) em casa.

Veja também:

Real Madrid x Barcelona: quem é freguês de quem no El Clásico

Liga Europa: confira os resultados desta quinta-feira (08/04)