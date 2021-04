Real Madrid x Barcelona: quem é freguês de quem no El Clásico

Não é surpresa para ninguém que Real Madrid e Barcelona, conhecido como El Clásico, figura no topo da lista dos maiores clássicos de todo o futebol. Seja pela rivalidade dentro e fora de campo, a qualidade do futebol ou tudo o que a partida representa, as equipes entram com toda a disposição necessária para saírem vitoriosos. Em toda a história, os times se enfrentaram 245 vezes. Então, veja quem é freguês de quem no El Clásico.

O primeiro El Clasico da história

A primeira vez que Real Madrid e Barcelona se enfrentaram aconteceu em 13 de maio de 1902, pela Coronation Cup. Dessa maneira, o Barcelona conseguiu a vitória por 3 a 1 contra o Real com dois gols de Udo Steinberg e Joan Gamper, classificando-se para a final da competição. Naquele dia, nascia uma das maiores rivalidades do futebol europeu, intitulado de El Clásico.

Quem ganhou mais o clássico Real Madrid x Barcelona?

Ao todo, são 245 jogos disputados entre os dois times, segundo dados do site Ogol. Na disputa, o Real Madrid é quem venceu mais vezes, tendo 97 vitórias contra 96 do Barcelona, além de 52 empates. Todos os jogos acontecem pelo Campeonato Espanhol, Copa do Rei, Champions League, Copa da Liga, Supercopa da Espanha e Coronation Cup, no início da rivalidade.

Decisões entre Real Madrid e Barcelona

Além de toda rivalidade no Campeonato Espanhol, Real Madrid e Barcelona também já se encontraram 64 vezes em partidas decisivas em diferentes competições.

A última, em 2019, aconteceu nas semifinais da Copa do Rei. No primeiro jogo, empate em 1 a 1. Mas no jogo de volta, o Barcelona venceu em 3 a 1. Já na Champions League, o El Clasico aconteceu pela última vez em 2002, em jogo válido pelas semifinais, contando com a classificação do Real Madrid.

Quem mais fez gol no El Clásico?

Segundo dados do Ogol, o Real Madrid também sai na frente no quesito gols marcados no El Clásico. Em toda a história do futebol espanhol, foram 408 gols marcados. Do outro lado, o clube catalão atingiu a marca de 400 gols no em 2020 com Ansu Fati.

Na história do Barcelona, César Rodríguez, Bernd Schuster e Luis Enrique Martínez marcaram respectivamente os gols 100, 200 e 300.

Quem são os jogadores que mais jogaram o El Clásico?

Os jogadores que mais jogaram o El Clásico são Sérgio Ramos, pelo Real Madrid, e Lionel Messi, no Barcelona. Ambos capitães de suas equipes, os atletas estão sempre dispostos a batalhar em campo por suas equipes e principalmente pelo simples prazer de vencer um dos maiores clássicos do futebol.

O madridista entrou em campo com a camisa do Real por 45 vezes, enquanto o argentino conta com 44 aparições. Atrás deles, estão Xavi Hernández, Sanchís e Gento com 42 cada, e Sergio Busquets com 39.

