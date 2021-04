Liga Europa: confira os resultados desta quinta-feira (08/04)

Os jogos de ida pelas quartas de final da Liga Europa encerraram-se na tarde desta quinta-feira (08) com resultados que prometem movimentar a briga pela classificação até as semis. Manchester United, Roma e Villarreal saíram vitoriosos, enquanto o Arsenal ficou no empate. Então, confira todos os resultados da Liga Europa.

Manchester United vence o Granada

Os ingleses foram melhores na partida, que contou até com torcedor nu invadindo o gramado. Rashford abriu o marcados aos 31 do primeiro tempo. Já Bruno Fernandes, de pênalti, aumentou o placar para o United no segundo. Os espanhóis pouco chegaram na área de De Gea.

Agora, o jogo de volta será realizado na Inglaterra, casa do Manchester. Mesmo com a vantagem para si, o United ainda precisa se atentar ao tipo de jogo espanhol e consertar as falhas em campo.

Roma surpreende e supera o Ajax

De virada, os italianos ganham o jogo contra o Ajax nas quartas de final da Liga Europa. Klaassen abriu o placar aos 39 do primeiro tempo, enquanto Pellegrini empatou no comecinho do segundo.

Foi aí que Ibañez, aos 42 da etapa final, virou o resultado em favor para a Roma, garantindo a superioridade contra os holandeses e saindo na frente. Dessa maneira, chegam para o jogo de volta em casa mais tranquilos.

Villarreal sai na frente do Dínamo de Zagreb

A equipe espanhola saiu na frente com gol de pênalti cobrado por Moreno aos 44 na primeira etapa. Entretanto, o jogo não foi tão animado para ambos os lados. No segundo tempo, os croatas pressionaram, mas não tiveram sucesso para igualar o placar.

Então, com o gol fora de casa e a vantagem em seu favor, o Villarreal terá menos trabalho no jogo de volta em casa, mas isso não significa que pode relaxar. O Dínamo, responsável por eliminar o Tottenham de Mourinho nas oitavas, pode surpreender.

Arsenal e Slavia Praga ficam no empate pela Liga Europa

A primeira etapa de jogo foi morna, sem muitas emoções e chances de gol. Entretanto, no segundo tempo, a equipe inglesa foi melhor, mas demorou para abrir o placar. Somente aos 41 do segundo tempo Nicolas Pepé conseguiu acertar em cheio as redes dos adversários. Porém, nos acréscimos, Tomas Holes deixou tudo igual na partida de ida pelas quartas de final.

Agora, com tudo igual, o confronto será decidido na próxima quinta. O Arsenal vai jogar fora de casa, mas precisa vencer se quiser avançar.

Quando acontece o jogo de volta nas quartas de final da Liga Europa?

As equipes realizam o jogo de volta pelas quartas de final da Liga Europa na próxima quinta-feira, 15 de abril, com todas as partidas às 16h (horário de Brasília).

