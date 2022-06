Ilhas Faroé x Luxemburgo: onde assistir e horário Liga das Nações (07/06)

Pela segunda rodada na Liga das Nações, as equipes de Ilhas Faroé x Luxemburgo se enfrentam nesta terça-feira, 7 de junho, no grupo um da liga C, jogando no Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn. Com a bola rolando às 15h45 (Horário de Brasília), confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo Ilhas Faroé x Luxemburgo hoje?

O jogo entre Ilhas Faroé e Luxemburgo hoje vai passar ao vivo no canal SporTV 3.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, a emissora da TV Globo exibe em todos os estados do Brasil o confronto da Liga das Nações nesta terça-feira. Para curtir, o torcedor deve sintonizar o seu televisor no canal e assim curtir.

Outra opção é o Globo Play, que disponibiliza a retransmissão de imagens do canal em sua plataforma para o celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo do Ilhas Faroé e Luxemburgo hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn

Arbitragem: Rob Hennessy

Onde assistir: SporTV 3

Ilhas Faroé e Luxemburgo na Liga das Nações

Goleada por quatro gols pela Turquia. Esta foi a estreia da equipe das Ilhas Faroé na Liga das Nações pelo início da temporada. Integrando o grupo um na liga C, o elenco foi parar em último lugar sem nenhum ponto. Por isso, o confronto desta terça serve para a seleção dar a volta por cima e buscar o seu primeiro triunfo.

Do outro lado, a equipe de Luxemburgo venceu a Lituânia e garantiu-se na vice-liderança com 3 pontos. O time ficou atrás da Turquia na classificação porque perde no saldo de gols e, por isso, vai utilizar a segunda rodada nesta terça-feira para seguir vivo pela briga até a próxima fase.

Escalação da Ilhas Faroé: Nielsen; Davidsen, Askam, Faero, Joensen; Rolantsson, Vatnhamar, Gunnar, Hansson, Jonsson; Johannessen. Técnico: Håkan Ericson

Escalação de Luxemburgo: Moris; Chanot, Marvin Martins, Carlson, Mica Pinto; Christopher Martins, Borges, Barreiro, Thill; Muratovic e Sinani. Técnico: Luc Holtz

Palpite Ilhas Faroé x Luxemburgo:

A equipe de Luxemburgo é a grande favorita no confronto desta terça-feira, durante a segunda rodada pela Liga das Nações.

Mesmo fora de casa, o time vem de vitória na última rodada da competição e, por isso, mantém a sua confiança lá em cima para o seu segundo jogo. Além disso, o elenco mostrou um desempenho superior ao do seu rival e, por isso, deverá pontuar.

Esta será a primeira vez que as seleções de futebol dos países se enfrentam.