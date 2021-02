Independente x Remo (7/2): onde assistir partida da Copa Verde

Pelas quartas de final da Copa Verde, Independente e Remo se enfrentam neste sábado (7), às 16h, no Estádio Navegantão. O confronto é válido pelo jogo de volta da decisão, mas o Leão pode perder por até um gol de diferença, que se classifica. Isso porque na partida de ida, venceu o duelo por 2 a 0.

Já o Independente, precisa reverter o placar para levar aos pênaltis, ou vencer por três de diferença para se classificar no tempo regulamentar.

Onde assistir Independente x Remo ?

O confronto entre Independente e Remo não terá transmissão da tv aberta. No entanto, a TV Brasil exibe a partida ao vivo, para todo território nacional.

Prováveis escalações

Independente: Gerson; Paulo, Yuri, Ezequias, Jari, Rafael, Cassiano, Fagner, Danrlei, Railson e Joãozinho.

Remo: Vinicius; Ricardo Luz, Fredsom, G.Alemão, Kevem; Pingo, Gelson, Carlos Alberto; Augusto, Salatiel e Tcharles.

#TreinoDoLeão – 06/02 – Estádio Nilson Fonseca de Oliveira ➡️ O elenco azulino encerrou a preparação para o jogo contra o Independente na tarde deste sábado (6) no estádio Nilson Fonseca de Oliveira ➡️ Trabalho iniciou com um aquecimento pic.twitter.com/gpi6qj4xeA — Clube do Remo (de 😷) (@ClubeDoRemo) February 6, 2021

Quartas de final da Copa Verde

Paysandu x Manaus – 16h

Independente x Remo – 16h

Brasiliense x Atlético-GO x – 15h30

08/02

Vila Nova x Cuiabá – 16h

Como Remo e Independente chegam para o jogo?

Classificado para a próxima Série B, o Remo chega para a partida logo depois de eliminar o Gama, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa Verde. Na Série C, o clube paraense conquistou o vice-campeonato e garantiu presença na segunda divisão. Com vitória no jogo de ida, o clube está muito próximo de avançar na competição, mas só perde a vaga se sair derrotado por mais de dois gols de diferença.

Já o Independente conseguiu avançar às oitavas, logo depois de derrotar o Rio Branco-AC, fora de casa, por 3 a 1. Na competição desde a primeira fase, o clube eliminou o Fast-AM, mas também com vitória fora de casa, por 2 a 0. Na ida, o clube perdeu o confronto por dois gols de diferença, mas agora precisa vencer, em casa, se quiser sonhar com a vaga na semi.