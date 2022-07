Inglaterra x Alemanha: onde assistir final da Eurocopa Feminina (31/07)

Para o torcedor que busca saber onde assistir final da Eurocopa Feminina hoje, 31 de julho, terá que sintonizar no canal da ESPN ou acessar o Star +. O jogo entre Inglaterra e Alemanha ao vivo no futebol feminino vai decidir a equipe campeã do continente europeu. A partida está marcada para às 13h (Horário de Brasília), no Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Onde assistir final da Eurocopa Feminina

A final da Eurocopa Feminina hoje terá transmissão da ESPN às 13h (Horário de Brasília). O serviço de streaming retransmite a partida de futebol feminino para os assinantes.

Sem transmissão pela TV aberta, o canal da ESPN exibe a final feminina para todo o Brasil, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Basta sintonizar na programação e curtir de pertinho a decisão do título.

Online, onde assistir a final da Eurocopa Feminina hoje será no Star +, serviço de streaming para assinantes, disponível no tablet, computador, celular ou até na smart TV.

Horário : 13h (horário de Brasília)

: 13h (horário de Brasília) Local : Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra

: Estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra Onde assistir final da Eurocopa Feminina hoje: ESPN e Star +

Jogando em casa, a Inglaterra terá maioria nas arquibancadas do Wembley torcendo pela conquista do título. Se as inglesas vencerem o jogo, este será o primeiro troféu na Eurocopa, mas não promete ser nada fácil. No grupo A, a Inglaterra terminou em primeiro lugar com 9 pontos, contabilizando três vitórias. Depois, superaram a Espanha nas quartas, e a Suécia na semi.

Do outro lado, a Alemanha tem a camisa pesada em seu favor. As alemãs terminaram em primeiro no grupo B com 9 pontos, totalizando também três vitórias. Nas quartas superaram a Áustria, enquanto na semifinal deixaram para trás a França. Agora, podem conquistar o 9º título europeu na competição de futebol feminino.

Quem são as campeãs na Eurocopa Feminina?

As seleções da Alemanha, Noruega, Suécia e Holanda são as únicas que já ganharam a Eurocopa Feminina. O torneio foi realizado pela primeira vez em 1984, sem país sede para receber as partidas.

A Alemanha é a maior vencedora da Eurocopa Feminina com 8 títulos conquistados. A equipe levantou o caneco nos ano de 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 e em 2013, pela última vez. Se vencer este ano, garante-se com folga na liderança isolada do ranking.

A Noruega vem em segundo lugar com 2 troféus, nos anos de 1987 e 1993, enquanto a Suécia foi a primeira vencedora do torneio em 1984.

Confira a lista completa das maiores campeãs da Eurocopa Feminina hoje.

Alemanha – 8 títulos (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013)

Noruega – 2 títulos (1987, 1993)

Suécia – 1 título (1984)

Holanda – 1 título (2017)

