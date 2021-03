Inglaterra x San Marino: onde assistir ao jogo das Eliminatorias – 25/03

Inglaterra e San Marino se enfrentam nesta quinta-feira (25) a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Wembley, em jogo da primeira rodada do grupo I nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Inglaterra x San Marino: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Seleção da Inglaterra foi bem na Liga das Naões, porém não conseguiu garantir a classificação para as semifinais do torneio, ficando em terceiro lugar no grupo 2 da elite. Agora, vem com todo o gás necessário para se garantir na próxima Copa do Mundo.

Do outro lado, a Seleção de San Marino não foi bem na Liga das Nações, já que permaneceu em último lugar em seu grupo na liga D, a última divisão da competição. Agora, busca começar uma nova etapa do zero em busca de uma vaga para o Mundial 2022, mas essa não será uma tarefa fácil.

Possíveis escalações de Inglaterra x San Marino

Possível Inglaterra: Henderson (Pickford); Walker, Maguire, Dier; Trippier, Bellingham, Rice, Shaw; Foden, Lingard; Harry Kane.

Possível San Marino: Benedettini; Battistini, Brolli, Rossi, Palazzi; Gasperoni, Golinucci; Tomassini, Berardi, Vitaioli; Nanni.

Últimos jogos

A Seleção da Inglaterra entrou em campo pela última vez no dia 18 de novembro de 2020 pela sexta e última rodada da Liga das Nações. Por 4 a 0, venceu a Islândia.

Enquanto isso, no dia 14 do mesmo mês, a equipe de San Marino jogou contra o Gibraltar, ficando no empate sem gols.

