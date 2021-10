Ingresso da final da Sul-Americana 2021: saiba os preços e onde comprar

Athletico-PR e RB Bragantino vão disputar o título da Sul-Americana no dia 20 de novembro no Estádio Centenário em Montevidéu, a capital do Uruguai, ainda sem horário definido. A Conmebol informou que mais de 20 mil ingresso serão colocados à venda. Confira as principais informações sobre a venda de ingressos para a final da Sul-Americana em 2021.

+ Ingresso da final da Libertadores 2021: vendas, preço e informações

A final da Sul-Americana será realizada no Estádio Centenário, no Uruguai, pela 20ª edição da competição. Esta, no entanto, será a primeira vez que o país receberá uma final da Copa na história.

O espaço completou 90 anos em 2021 e, coincidentemente, foi escolhido para receber a decisão da segunda maior competição da América do Sul, um dos continentes mais tradicionais no esporte.

Idealizado pelo arquiteto Juan Antonio Scasso, o Estádio foi inaugurado em 18 de julho de 1930, o mesmo ano da primeira Copa do Mundo. Dessa maneira, o estádio recebeu as disputas do Mundial e, ainda por cima, viu a sua seleção levantar a primeira taça da história em casa. Em 1983, foi considerada um Monumento Histórico do Futebol Mundial pela FIFA.

Em junho de 2021, a Conmebol preparou uma série de vídeos sobre a história do Centenário e a reforma que está sendo realizada neste momento. Confira a seguir:

Quanto custa o ingresso da final da Sul-Americana 2021?

Os preços dos ingressos para a final da Sul-Americana em 2021 variam entre 100 e 400 dólares, ou seja, R$560 e R$2,2 mil na cotação atual respectivamente.

Para assistir ao time jogar ao vivo, o torcedor precisará desembolar uma bela quantia desde os tickets, meios de transporte, gastos durante a viagem até a estadia.

Confira, na cotação atual, os valores dos ingressos para a Copa Sul-Americana em 2021.

Tribuna América – R$ 2,243 (400 dólares)

Tribuna Olímpica – R$1,121 (200 dólares)

Plateia Olímpica – R$841 (150 dólares)

Tribuna Amsterdam e Columbes – R$560 (100 dólares )

Assim como na Libertadores, a Conmebol também demarcou as arquibancadas para as torcidas na decisão do Centenário. Dessa maneira, torcedores do Bragantino ocuparão o Tribuna Colombes enquanto a do Athletico permanecerá no Amsterdam.

Os dois possuem o mesmo valor, enquanto os outros setores variam nos preços.

Onde comprar ingresso da final da Sul-Americana?

A fase de registro é a primeira etapa para comprar o ingresso da final. A etapa estará aberta entre os dias 20 e 24 de outubro no site oficial da Conmebol (www.eventim.com.br/campaign/sudamericana). Então, a partir do dia 25, segunda-feira, as vendas da decisão estarão abertas para todo o público.

Outros detalhes, alterações e dúvidas serão informados no site oficial da Conmebol (www.conmebol.com).

Quanto custa ir para o Uruguai?

A passagem para o Uruguai, de acordo com a cotação feita no dia 21 de outubro, custa a partir de R$3,491 mas pode chegar até R$9 mil, saindo de São Paulo. No entanto, saindo de Curitiba, o destino dos torcedores do Athletico, os valores estão entre R$ 4.888 até R$10 mil, dependendo da data e horário.

A viagem de carro é outra opção, mas pode ser extremamente cansativa e pesar aos bolsos já que o preço da gasolina chega a R$7 reais, para percorrer 1.924 km saindo de São Paulo. Porém, com a saída em Porto Alegre, a diferença encurta-se para 805 km, ou seja, 7 horas.

Para acomodar-se e assistir de maneira confortável a final, hotéis, hostels e apartamentos estão disponíveis em preços variados por datas próximas de 20 de novembro. Desde os mais simples aos mais espaçosos, hotéis podem ser encontradas desde R$412 até R$1.583 em Montevideu ou até mesmo Punta del Este, lugar paradisíaco que fica apenas 2 horas da região onde será a final.

Já em acomodações disponíveis no Airbnb, apartamentos e quartos poderão ser alugados por valores entre R$124 a noite até R$345, dependendo exepcionalmente da data em questão.

Para prolongar a viagem em Montevidéu, a Plaza Independencia, o Mercardo do Porto para experimentar a culinária típica, a Rambla, uma bela avenida à beira mar do Rio da Prata e o Palácio Estévez, onde fica o Museu da Casa do Governo, são ótimas atrações turístiacas no Uruguai.

No total, a viagem até o Uruguai pode custar entre R$5 e 6 mil aos bolsos do torcedor do Athletico-PR, Bragantino ou até mesmo para apaixonados por futebol que desejam assistir a decisão.