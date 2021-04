Inter de Milão x Cagliari: onde assistir, horário e escalações hoje (11/04)

Inter de Milão e Cagliari se enfrentam neste domingo (11) a partir das 07h30 (horário de Brasília), no Giuseppe Meazza, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe comandada por Antonio Conte aumenta a vantagem na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Inter de Milão x Cagliari: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar no Campeonato Italiano, a Inter entra em campo neste domingo com o propósito de aumentar a vantagem que possui. Nesse momento, tem oito de diferença com o Milan, mas se vencer, sobe para onze. Então, em seu plantel, não pode contar com Perisic e Kolarov.

Enquanto isso, o Cagliari briga em 18º com vinte e dois pontos para escapar da zona de rebaixamento. Ao todo, a equipe visitante venceu cinco jogos, empatou sete e perdeu dezessete. Neste domingo, deve entrar em campo com força total já que precisa da vitória. Por fim, Ceppitelli, Rog, Tramoni e Cragno estão indisponíveis.

Possíveis escalações de Inter de Milão x Cagliari

Possível Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Darmian; Young, Gagliardini, Eriksen, Hakimi, Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

Possível Cagliari: Aresti; Rugani, Godin, Klavan; Zappa, Nandez, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pedro, Cerri.

Últimos jogos

A equipe do Cagliar entrou em campo pela última vez no sábado, 3 de março, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Por 2 a 0, foi derrotado pelo Verona.

Enquanto isso, a Inter entrou em campo na última quarta-feira (07) em jogo atrasado da 28ª rodada, vencendo por 2 a 1 o Sassuolo.

