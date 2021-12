Inter de Milão x Cagliari: saiba onde assistir e horário hoje – 12/12

O confronto entre Inter de Milão x Cagliari neste domingo, 12/12, promete agitar a tabela do Campeonato Italiano com a bola rolando a partir das 16h45 (horário de Brasília), válido pela décima sétima rodada no Giuseppe Meazza. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar o jogo de hoje.

Onde assistir Inter de Milão x Cagliari: O streaming Star +, disponível por assinatura no site ou aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Italiano ao vivo neste domingo.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em segundo lugar com 37 pontos, a Inter de Milão tem a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Inglês neste domingo. Entretanto, se empatar, aí vai assistir ao Napoli tomar a ponta já que vem logo atrás apenas com um ponto a menos, ultrapassando o Milan pelo saldo de gols. Por fim, contabiliza onze vitórias, quatro empates e uma derrota apenas, buscando o segundo título italiano seguido.

Enquanto isso, o Cagliari busca escapar da zona de rebaixamento enquanto busca mostrar o seu melhor futebol em campo, mas nada parecer dar certo já que não vence por mais de cinco rodadas na competição. Em décimo oitavo com 10, venceu um jogo somente, empatando outros sete e oito, ou seja, tem uma crítica situação.

Escalação de Inter de Milão e Cagliari:

Correa, Darmian e Ranocchia estão indisponíveis para o elenco anfitrião.

Do outro lado, Nahitan Nández, Strootman e Walukiewicz não jogam.

Inter de Milão: Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Çalhanoglu, Perisic, Brozovic, Barella, D’Ambrosio; Lautaro Martínez, Alexis Sánchez

Cagliari: Cragno; Cáceres, Ceppitelli, Carboni; Deiola, Bellanova, Marin, Grassi, Henrique; Baldé, Pedro

